Si BMW a une carte de visite dans le monde du motocyclisme, c’est sa grosse GS. Depuis la première R80G/S du début des années 1980, le modèle, qui est littéralement à l’origine de la populaire classe aventure, a mainte fois évolué, parfois même profondément. Mais pour 2024, la marque de Munich parie gros et recommence à zéro en présentant une machine complètement repensée.

(Málaga, Espagne) Qui ne risque rien…

PHOTO FOURNIE PAR BMW BMW aurait pu s’en tenir à un régime et à une révision, mais le constructeur a plutôt choisi de recommencer à zéro avec la BMW R 1300 GS 2024.

Par définition, le terme monstre sacré n’est que rarement mérité, mais il s’applique décidément dans le cas de la grosse R GS de BMW. Cela dit, au fil des ans, à force d’acharnement, la concurrence a fini par se rapprocher. Parallèlement, la R 1250 GS, la plus récente version de l’allemande, à coups d’ajouts de nouveaux équipements, avait engraissé et commençait à traîner la patte, surtout en sentier. BMW aurait pu s’en tenir à un régime et à une révision, mais le constructeur a plutôt choisi de recommencer à zéro et de complètement réinventer son modèle phare. Une décision risquée avec de grands enjeux, dont le résultat est la toute nouvelle R 1300 GS 2024.

Tout est nouveau

PHOTO FOURNIE PAR BMW La suspension de la BMW R 1300 GS 2024

Les habitués de la GS noteront instantanément un style très distinct de celui de la version précédente qui, elle, avait plutôt évolué de façon prévisible depuis très longtemps. La ligne, plus effilée et tendue, est le résultat de nombreux choix stylistiques qui doivent être jugés en personne plutôt qu’en photo, où la R 1300 GS apparaît plus petite qu’elle ne l’est en réalité. Ensuite, du cadre aux formes fluides en acier jusqu’au moteur Boxer de 1300 cc désormais entièrement refroidi par liquide en passant par les suspensions Paralever et Telelever exclusives à BMW, absolument tout a été réinventé par rapport à la génération terminant sa route en 2023.

Une flexibilité remarquable

PHOTO FOURNIE PAR BMW La BMW R 1300 GS 2024 propose un remarquable nombre d’options à son pilote.

On reproche souvent aux motos d’offrir très peu de flexibilité ergonomique. La R 1300 GS 2024 prend enfin ce problème au sérieux en proposant un remarquable nombre d’options à son pilote. Si les selles haute ou basse, l’angle du guidon modifiable ou même les repose-pieds réglables sont des caractéristiques relativement communes en matière de réglages, les suspensions s’abaissant électriquement de 30 mm (optionnelles), elles, amènent une flexibilité d’un niveau jamais vu. Soudainement, même les pilotes de petite taille arrivent à poser les pieds bien à plat à l’arrêt, un avantage immense sur une aventurière poids lourd habituellement inconfortablement haute. Bref, grands comme moins grands arrivent désormais à s’y installer à leur aise.

Un Twin Boxer incroyable

PHOTO FOURNIE PAR BMW Le moteur de la BMW R 1300 GS 2024

Parmi les caractéristiques techniques qui rendent la grosse GS de BMW si unique depuis plus de quatre décennies, le bicylindre Boxer l’animant joue un rôle prépondérant. Or, sur la version 2024 du modèle, BMW a complètement repensé ce très particulier moteur. Plus court, allégé de plusieurs kilos et désormais entièrement refroidi par liquide, il se distingue de son prédécesseur par une puissance de 145 ch, un chiffre qui aurait paru impossible il y a quelques années à peine pour un moteur de ce genre. Puissant dès les premiers tours et grimpant avec fougue jusqu’à sa zone rouge, il offre des performances que même les pilotes exigeants trouvent particulièrement satisfaisantes.

Sérénité pure sur la route

PHOTO FOURNIE PAR BMW La BMW R 1300 GS 2024 dégage une solidité et une assurance divines dans les longues courbes des autoroutes.

Sur l’asphalte, il est difficile de décrire la sérénité du comportement de la R 1300 GS lorsqu’elle est chaussée de pneus routiers et équipée des suspensions semi-actives optionnelles. Absolument posée et stable à rythme normal, elle dégage une solidité et une assurance divines dans les longues courbes des autoroutes, et ce, peu importe la vitesse. Dans un environnement plus dynamique comme un col de montagne ponctué d’une infinité de virages de toutes sortes, l’aventurière allemande se transforme magiquement en sportive surdouée laissant les meilleurs pilotes pousser leurs compétences aussi loin qu’ils l’osent. Du bonbon pur. Cela dit, si les pneus installés favorisent la conduite en sentier, les compliments diminuent.

Compétences solides en sentier

PHOTO FOURNIE PAR BMW La BMW R 1300 GS 2024 livre d’excellentes prestations une fois hors route, du moins lorsqu’elle est chaussée pour l’occasion.

Même si peu de propriétaires risquent d’amener leur rutilante GS dans le bois, ses capacités en sentier restent importantes pour eux. Ceux-ci peuvent se réjouir, puisque la R 1300 GS livre d’excellentes prestations une fois hors route, du moins lorsqu’elle est chaussée pour l’occasion. On note surtout une facilité de pilotage considérablement augmentée par la réduction de poids et par les proportions moins massives de la nouvelle génération. Avec un pilote habile à ses commandes, très peu d’obstacles ralentissent la grosse GS. Quant aux moins avancés, ils voient leur niveau de confiance atteindre un nouveau sommet en sentier grâce à la possibilité d’abaisser les suspensions et de poser les pieds solidement au sol.

Des défauts, cette GS ?

PHOTO FOURNIE PAR BMW Les 12 kg en moins de la BMW R 1300 GS 2024 sont une excellente nouvelle, mais on aurait souhaité plus.

Quelques-uns, oui. Le prix de base n’est pas déraisonnable, mais pour goûter au plein potentiel du produit, plusieurs options sont requises, notamment au chapitre des suspensions et des fonctions électroniques. La selle de base n’est pas mauvaise, mais elle n’est pas exceptionnelle, ce que le modèle mérite tellement il est à l’aise sur de longs trajets. BMW vous en vendra une plus moelleuse volontiers... Si l’on apprécie l’arrivée de boutons de raccourci, les menus des divers réglages, fonctions et aides au pilotage restent nombreux. Les 12 kg en moins sont une excellente nouvelle, mais on aurait souhaité plus. Enfin, la sonorité du nouveau moteur s’avère regrettablement un peu étouffée.

Conclusion

PHOTO FOURNIE PAR BMW La BMW R 1300 GS 2024 est magnifiquement à l’aise en voyage et capable d’affronter n’importe quel obstacle en sentier.

Recréer une icône sans se tromper ne s’accomplit pas sans une profonde compréhension des éléments ayant fait le succès de la version originale. La nouvelle R 1300 GS fait indiscutablement progresser l’idée de la grosse aventurière à la fois magnifiquement à l’aise en voyage et capable d’affronter n’importe quel obstacle en sentier. L’équilibre entre ces deux types d’environnements a toujours été la caractéristique clé de l’allemande, et il est absolument impossible de ne pas admettre que cet équilibre est non seulement là sur la nouveauté, mais aussi qu’il est encore plus intelligemment défini. Elle s’était petit à petit éloignée du titre de meilleure moto au monde. Celle-là renverse la vapeur.