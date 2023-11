Pour les équipementiers de l’industrie automobile, le salon SEMA de Las Vegas s’est imposé au fil des ans comme un évènement essentiel pour exposer leur savoir-faire. Tenu depuis 1963 sans accès au public, il est aussi le théâtre des extravagances les plus assumées. Si la dernière édition laissait place à l’électrification, celle de 2023 remet de l’avant les bouillantes mécaniques à combustion. Voici quelques curiosités.

Une Nissan Z pour les routes moins hospitalières

Nissan a donné quelque peu dans la nostalgie cette année au salon SEMA en exposant une Nissan Z qui rend hommage à une Dastun 240Z qui a remporté le Rallye Safari de 1971, une éreintante épreuve de plus de 6000 km tenue au Kenya. Pour l’occasion, cette Z voit ses éléments suspenseurs entièrement révisés et est surélevée de 5 cm. Le châssis reçoit des plaques de protection et les jantes de 17 po enfilent des pneus hors route Yokohama GEOLANDAR M/T. Son V6 biturbo de 3 L est aussi légèrement retouché.

Un Tacoma qui ranime les camionnettes sportives

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le Toyota Tacoma X-Runner Concept

Toyota a pour sa part présenté un Tacoma profondément modifié au SEMA qui fait un clin d’œil à l’époque des camionnettes sportives des années 1990 et 2000. Embarquant la mécanique d’un Tundra, soit un V6 biturbo de 3,4 L retravaillé pour produire 421 ch, ce Tacoma X-Runner a des voies élargies et une plateforme rigidifiée pour soutenir son design plutôt… extravagant. Les suspensions ont été remaniées en ajoutant le système pneumatique du Tundra pour corriger l’assiette lorsque la camionnette tracte une remorque.

Un Hyundai Kona pas comme les autres

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Le Hyundai Kona Jayde Concept

Le constructeur coréen Hyundai a dévoilé de son côté un exercice stylistique au SEMA 2023 avec un Kona Jayde Concept équipé pour les « aventures urbaines ». Certaines de ses pièces de carrosserie ont été retouchées et enjolivées d’un turquoise passablement voyant. Des ressorts Eibach abaissent la garde au sol et des sièges Recaro sont fixés dans l’habitacle pour une présentation plus sportive. Un vélo électrique agencé complète le tout avec une boîte Thule sur le toit.

Une Rolls-Royce avec un cœur américain

PHOTO FOURNIE PAR LES RINGBROTHERS Cette Rolls-Royce Silver Cloud II 1961 a été baptisée Paramount.

Très connus dans l’univers du « resto-mod », cette sous-catégorie de tuning qui mélange restauration et modifications esthétiques et mécaniques, les Ringbrothers ont exposé une Rolls-Royce gonflée aux stéroïdes. Sous sa carrosserie aristocratique, cette Silver Cloud II 1961 cache une force de frappe extraordinaire : un V8 LT4 de 6,2 L d’origine General Motors suralimenté par compresseur de 640 ch, soit plus de deux fois et demie la puissance de l’époque. Sans surprise, le châssis est entièrement nouveau pour négocier avec ce surplus de puissance.

La prochaine Chevrolet Bolt emploiera une batterie LFP

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS La production de l’actuelle Chevrolet Bolt s’achèvera en décembre.

La grande patronne de General Motors, Mary Barra, a récemment confirmé lors d’une téléconférence avec ses actionnaires que la batterie de la prochaine Chevrolet Bolt sera composée de cellules lithium-fer-phosphate (LFP).

Ce type de batterie, aussi employé entre autres par Ford et Tesla, est nettement moins coûteux à produire que les batteries nickel-manganèse-cobalt couramment utilisées en raison du fait qu’il n’emploie pas de cobalt ou de nickel dans sa confection. Il est aussi plus durable en tolérant un plus grand nombre de cycles et de puissance de recharge avant de montrer des signes de détérioration. En contrepartie, ces batteries sont moins performantes par temps froid et peuvent stocker moins d’énergie, a précisé Ford en février dernier lors de l’annonce de leur utilisation dans le Mustang Mach-E et le F-150 Lightning.

Barra a précisé que ce virage vers une batterie LFP permettra d’écourter de deux ans la période de mise au point tout en assurant d’économiser « des milliards de dollars ». Le coût d’assemblage de chaque exemplaire sera également « nettement inférieur », a-t-elle aussi souligné. En 2016, l’agence Bloomberg avait dévoilé que GM prévoyait perdre entre 8000 et 9000 $ US par Chevrolet Bolt assemblée.

Ce choix de batterie se fait donc dans une logique de profitabilité et sans doute pour permettre de conserver l’abordabilité de la compacte qui bénéficiera de la plateforme électrique Ultium nettement plus moderne.

La PDG de GM a aussi avancé que cette nouvelle Bolt permettra « une meilleure expérience de conduite, de recharge et d’utilisation ». Voilà qui semble prometteur, si le prix de départ est évidemment compétitif.

Des rappels chez BMW, Ford et Kia

PHOTO FOURNIE PAR BMW Le BMW X3 2011

Le mois d’octobre a été le théâtre d’une série de rappels importants pour corriger diverses défectuosités. En voici quelques-uns qui concernent les constructeurs BMW, Ford et Kia.

Chez BMW, 21 100 exemplaires de nombreux modèles d’années 2010 à 2012 sont rappelés pour corriger un problème touchant leur mécanique. Des exemplaires des modèles Série 1, Série 3, Série 5, X3, X5, X6 et Z4 devront ainsi faire un arrêt gratuit à un atelier de leur concessionnaire pour faire remplacer les boulons du boîtier de contrôle du calage variable des soupapes appelé VANOS par BMW. Ceux-ci pourraient se desserrer ou tout simplement casser, ce qui pourrait provoquer un calage du moteur lorsque le véhicule circule. Inutile de spécifier qu’un tel bris a un effet important sur la sécurité du véhicule.

PHOTO FOURNIE PAR FORD Le Ford Explorer 2022

Du côté de Ford, 9390 Explorer d’années-modèles 2020 à 2022 devront retourner chez le concessionnaire pour une deuxième phase de rappel concernant un risque de bris concernant le différentiel arrière. Selon la fiche de Transports Canada, « sur certains véhicules, un boulon de montage du carter de pont arrière pourrait se briser ». Cela pose le risque de provoquer le détachement de l’arbre de transmission ainsi que des arbres essieux. On précise que des bruits sourds ou des vibrations émanant de l’essieu arrière sont annonciateurs d’un tel problème. Ford rappelle que les propriétaires qui n’ont pas fait faire la première phase de rappel de cette campagne s’exposent au risque que leur Explorer se déplace inopinément à l’arrêt lorsque le frein à main n’est pas actionné.

PHOTO FOURNIE PAR KIA Le Soul EV 2019

Finalement, Kia rappelle 3256 Soul électriques 2015 à 2019 pour une défectuosité qui affecte le boîtier de réduction, soit les engrenages qui transmettent le couple aux roues avant. Sur certains exemplaires, ce boîtier pourrait avoir été endommagé si le conducteur a actionné la position de stationnement (ou Park) avant que le véhicule soit immobilisé. Le Soul pourrait ainsi bouger par lui-même lorsqu’il est stationné, ce qui provoquerait évidemment un risque d’accident et de blessure.