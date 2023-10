Le bienfait des aides à la conduite ne fait plus aucun doute. Elles simplifient la vie de l’automobiliste d’aujourd’hui en veillant notamment à corriger les glissades et à gérer la motricité sur une chaussée à faible coefficient d’adhérence. Mais leur efficacité est largement tributaire de la qualité des pneumatiques.

Les performances des pneus s’effacent devant celles des véhicules et leur enrichissement technologique passe en général inaperçu. On leur demande d’être sûrs et de ne pas s’user trop vite. Bref, on s’y intéresse par défaut.

Négligence

Un pneu s’achète sans joie. On n’en retient que le prix qu’il nous coûte. Cette banalisation du pneu représente une aubaine pour des marques « débarquées de nulle part », souvent moins performantes, mais meilleur marché, se désolent les grandes marques qui peinent à communiquer leurs avancées technologiques.

Cette façon de considérer le pneumatique de manière pour le moins distanciée demeure dominante dans l’esprit de nombreux consommateurs. Pour eux, le prix et le pictogramme illustrant une montagne et un flocon de neige font foi de tout. À défaut de témoigner d’une passion plus grande pour les pneumatiques, les propriétaires de véhicules électriques (VE), eux, s’y intéressent de plus près. Il faut dire que les particularités propres à un VE (poids, performances, efficacité énergétique, mode d’entraînement parfois limité aux seules roues arrière) y contribuent. Et pour tout dire, les fabricants ne sont pas mécontents que soit ainsi rappelée l’influence essentielle des « rondelles de caoutchouc » sur le comportement d’une voiture et sur la sécurité de ses occupants.

Lesquels choisir ?

Avant que l’odeur du caoutchouc ne vous monte au nez, prenez un moment pour définir votre utilisation et vos critères.

Tous les détails ont une importance. De vos activités récréatives au laxisme de votre municipalité à déneiger « votre » rue. Ne négligez aucun détail.

Ensuite, donnez donc un coup de fil au concessionnaire. Les constructeurs automobiles homologuent des pneus pour chacun de leurs véhicules. Voilà une première piste à suivre pour trouver la marque ou le modèle du pneu le plus susceptible de correspondre à la configuration, au poids et au paramétrage des aides à la conduite propres à votre véhicule.

Mais ne vous arrêtez pas ici dans vos recherches. D’autres marques peuvent produire des pneus mieux adaptés à vos critères. D’où l’importance de poser des questions. Beaucoup de questions. Car, peu importe la marque ou le modèle, un pneu, quel qu’il soit, représente toujours un compromis. Certains excellent sur la glace, d’autres sur la neige. Il importe de définir correctement vos besoins et l’utilisation que vous ferez des pneus avant de vous les procurer.

Un bon conseiller sera en mesure de vous aider dans votre choix. À ce sujet, privilégiez les dépositaires spécialisés et multimarques afin de vous faire une meilleure idée des derniers changements technologiques. Ils sont généralement plus objectifs que les détaillants uniques et mieux renseignés que certains magasins à grande surface.