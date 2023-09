Chronique Techno

Changer le lait en biocarburant ? Pourquoi pas

On n’arrête pas le progrès, paraît-il, et ces années-ci ne vont certes pas contredire le dicton. Qui aurait dit, il y a 20 ans, qu’on songerait à transformer le lait en carburant ? Et pourtant, l’idée est bel est bien en voie de se concrétiser dans le vaste monde des carburants. Le lait servira d’ailleurs à la fabrication d’un biocarburant, en plus.