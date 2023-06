L’intérêt des Canadiens pour les camions légers – une grande catégorie qui intègre les VUS, camionnettes et fourgonnettes – gruge progressivement une plus grande partie de leur portefeuille. Selon des données publiées par la firme spécialisée DesRosiers Automotive, le prix moyen de ces véhicules neufs a dépassé en 2022 le seuil des 50 000 $. Une première.

Ainsi, il vous aura coûté en moyenne 51 700 $ pour mettre la main sur un de ces modèles plus hauts sur pattes, soit une hausse de près de 5000 $ comparativement à l’année précédente. Au-delà des préférences des consommateurs, cette facture qui grossit à vue d’œil est aussi explicable par la pression inflationniste sur les prix, tout comme les pénuries de pièces et les solutions de rechange qui se font de plus en plus rares sur le marché.

Du côté de la voiture traditionnelle, le tarif moyen s’est placé à 41 800 $, soit plus de 10 000 $ de moins que l’autre segment. Notons toutefois que son poids demeure faible dans le portrait des ventes de véhicules neufs au Canada. En 2022, 83,9 % des véhicules vendus au pays étaient des camions légers. Lorsqu’on incorpore toutes les catégories de véhicules, le prix moyen par transaction s’est chiffré à 49 900 $. C’est passablement élevé, il va sans dire.