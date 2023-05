Volvo

Gain de puissance et d’autonomie pour les C40 et XC40 Recharge

Volvo a annoncé une série de modifications importantes au groupe propulseur de ses modèles électriques C40 et XC40 afin de rendre ces multisegments plus séduisants dans une arène de plus en plus peuplée. En plus d’un nouveau modèle de série à propulsion, ces deux prétendants voient leur puissance et leur autonomie grimper dans l’exercice.