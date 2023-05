(Jerez, Espagne) Elles ont aujourd’hui presque disparu du marché, mais il fut une époque où les sportives pures de 600 cc figuraient parmi les motos les plus vendues. D’abord conçues pour conquérir les plus difficiles circuits et ensuite rendues légales pour circuler sur la route, elles offraient une joie de pilotage immense. Grâce à la Triumph Street Triple 765 2023, la formule reste vivante.

Bertrand Gahel Collaboration spéciale

Hommage aux légendaires « 600 »

PHOTO FOURNIE PAR TRIUMPH Triumph Street Triple 765 2023

Impossible d’expliquer la Street Triple 765 2023 sans d’abord revenir à la fin des années 1980, où est née l’idée d’une sportive de 600 cc conçue pour la compétition, mais légale sur route. La formule a explosé et une compétition sans merci est devenue routine entre les quatre grandes marques japonaises — Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha —, qui semblaient être les seules capables de construire des machines aussi précises et raffinées. À l’apogée de leur art, durant la première décennie des années 2000, elles étaient souvent complètement repensées tous les deux ans, un rythme de développement jamais vu depuis, mais qui s’avérait nécessaire pour « gagner la course dimanche et vendre lundi en magasin ».

La fin

Souvent achetées par une clientèle plus jeune, les 600 sont parmi les modèles qui ont le plus souffert de la crise financière de 2008. La difficulté d’accès au crédit et la réduction marquée des budgets disponibles pour les « jouets » ont fini par faire chuter les ventes jusqu’à un point critique. L’argent n’était tout simplement plus là ni pour le développement des modèles ni pour financer les courses qui les popularisaient. On trouve encore aujourd’hui quelques survivantes de cette classe, mais leur technologie remonte essentiellement à l’époque de cette crise qui a marqué à la fois l’exceptionnel niveau de sophistication atteint par ces motos et le triste début de leur fin.

L’approche Triumph

Triumph est entré tard dans l’arène des 600 avec un modèle à quatre cylindres relativement peu compétitif face aux produits japonais, mais la marque britannique s’est étonnamment bien positionnée avec sa Daytona 675 à trois cylindres lancée en 2006. Mince et légère, la 675 avait en plus l’avantage d’être plus coupleuse que les 600 grâce à sa plus grande cylindrée. Elle a eu beaucoup de succès tant sur la piste qu’auprès des acheteurs, mais, comme beaucoup de modèles de cette catégorie, on a mis fin à sa production, faute de ventes suffisantes. Toutefois, la version dénudée du modèle appelée Street Triple, elle, appartient à une classe toujours populaire et continue d’être offerte.

La version 2023

Pour 2023, la Street Triple reçoit une révision qui rappelle beaucoup celles qui faisaient progresser les 600 à l’époque. En effet, chaque pièce interne du tricylindre — désormais gonflé à 765 cc — a été repensée afin de perdre quelques grammes tandis que les pertes mécaniques sont minimisées dans le but de gagner quelques chevaux. La transmission est également nouvelle et offre des vitesses très rapprochées. Deux versions de la Street Triple 765 sont offertes au grand public, la R favorisant la route et la RS mieux équipée pour la piste. Une édition à tirage limité MOTO2 existe pour les plus fortunés, mais toutes sont déjà vendues, selon Triumph.

La R

Un peu moins puissante que la RS, la Street Triple 765 R de 118 chevaux est également la moins coûteuse des deux, par une bonne marge. Destinée à passer la plupart de son temps sur la route, elle est équipée de suspensions entièrement réglables ajustées de manière généralement plus souple et est munie de freins performants, mais sans qu’il s’agisse du dernier cri en la matière. Même les pneus favorisent la route en raison de leur gomme plus durable. Et le modèle se montre en effet très coopératif en utilisation routière grâce à une grande agilité, à un poids remarquablement faible et à une position de conduite raisonnable.

La RS

Offrant une dizaine de chevaux supplémentaires, la RS propose des suspensions, des freins et des assistances électroniques au pilotage plus avancées, en plus d’être chaussée de pneus plus tendres. En fait, sous ses airs de moto dénudée, la RS n’est autre que la réincarnation de la regrettée sportive pure de cylindrée moyenne de Triumph, carénage en moins. Instantanément à l’aise sur circuit, elle se distingue par une facilité de pilotage très élevée et par une précision remarquable, même lorsque poussée à rythme de course. Presque aussi à l’aise que la R sur la route, elle est le choix clair des motocyclistes qui comptent régulièrement participer à des journées sur circuit.

Conclusion

Piloter la Street Triple 765 R dans la campagne espagnole sur des routes presque désertes a décidément été plaisant, mais c’est la version RS, sur le renommé circuit de Jerez, qui a laissé l’impression la plus marquante. Elle incarne ce qu’une 600 serait aujourd’hui – carénage en moins et très agréable cylindrée additionnelle en prime — si la crise financière de 2008 n’était pas arrivée et que le développement de ces incroyables machines n’avait pas été interrompu. Si légère et précise qu’elle offre un pilotage carrément télépathique, elle fait amèrement regretter la disparition de cette classe. Heureusement, sous une routière de style standard, Triumph offre encore une moto du genre.