Je suis de la génération où on nous enseignait qu’en présence d’un véhicule d’urgence qui surgissait derrière nous, notre rôle, en tant qu’usager de la route, était de nous coller rapidement sur la droite et de dégager la voie au maximum pour laisser la pleine latitude au véhicule d’urgence. L’idée, bien sûr, était de collaborer le mieux possible pour donner toutes les chances aux ambulanciers, aux policiers ou aux pompiers de faire leur travail et, si possible, de sauver des vies.

De nos jours, avec la densité de la circulation que l’on retrouve sur nos routes, voire à l’occasion avec les bouchons compacts qui s’y forment, il devient parfois passablement plus difficile de faire notre devoir de conducteur-citoyen bienveillant. Sauf que...

Une nouvelle technologie pourrait venir à notre rescousse et aider tout un chacun à bien faire lors de situations critiques. Une technologie est actuellement testée par la division européenne du constructeur Ford et consiste en un système de feux de circulation intelligents en mesure de communiquer avec les véhicules, moyennant quelques équipements de base.

Ce système fera en sorte que dès qu’ils capteront la présence de véhicules d’urgence qui approchent, les feux de circulation passeront automatiquement au vert, évitant ainsi que les camions de pompiers, les véhicules de police et les ambulances restent malencontreusement pris derrière une file de véhicules arrêtés devant un feu rouge.

En phase d’essais

Au départ, le système est basé sur une technologie connectée qui permet un échange de données en temps réel entre les voitures, les véhicules d’urgence et les feux de circulation. On utilise ici la technologie mobile C-V2X (pour Cellular Vehicule-to-Everything), une plateforme qui a le pouvoir de connecter les véhicules à l’infrastructure routière et aux autres véhicules.

Des tests préliminaires ont été effectués en Allemagne, plus précisément sur une route d’Aix-la-Chapelle, où on a installé huit feux de circulation connectés consécutifs, de même que sur deux tronçons de route situés tout juste à l’extérieur de la ville, où on a placé trois feux de circulation consécutifs.

Pour procéder aux essais, on a équipé un VUS hybride rechargeable Ford Kuga de l’équipement de communication requis, puis on a effectué les tests avec deux scénarios différents. Dans le premier test, on a utilisé ce Kuga comme une ambulance, alors que, dans le deuxième scénario, on l’a utilisé comme véhicule de tous les jours.

Lors du premier essai, dans son rôle de premier intervenant donc, le véhicule ambulancier muni de l’équipement de communication a signalé aux feux de circulation de passer au vert dès son approche. Une fois l’ambulance (le Kuga) passée, les feux de circulation sont revenus à leur fonctionnement normal.

Dans l’autre scénario, qui se faisait toujours avec le même Kuga, mais utilisé cette fois comme un véhicule normal, la communication s’est faite de façon inverse. La voiture a plutôt reçu les informations de synchronisation en provenance des feux de circulation, au moment où ceux-ci changeaient de couleur, soit du rouge au vert ou du vert au rouge. La voiture, équipée également d’un système de régulateur de vitesse adaptatif de Ford, a aussi pu moduler sa vitesse et la réduire au besoin afin de s’assurer qu’elle rencontre un feu vert une fois rendue à l’intersection.

En somme, voilà une belle manière d’ajuster la vitesse des véhicules, de rendre la circulation fluide, de réduire les risques de congestion et d’éviter des freinages trop brusques.

On ne peut pas être contre la vertu…

En fervent défenseur de la sécurité sur les routes, il va de soi que ce type de technologie m’interpelle.

Par ce procédé, on éliminera forcément certaines situations dangereuses. On évitera par exemple qu’un véhicule d’urgence soit retardé à l’approche d’intersections bondées, une situation qui peut s’avérer mortelle si les intervenants qui se précipitent vers les urgences ne peuvent y parvenir dans un délai raisonnable. Dans ce type de situations, il faut savoir que chaque minute compte. D’ailleurs, les statistiques parlent d’elles-mêmes. Les experts estiment en effet qu’une victime d’accident de la route aura un taux de survie amélioré de 40 % si elle est prise en charge quatre minutes plus tôt.

Ce système pourrait également réduire les risques d’accident pour les véhicules d’urgence qui doivent traverser les feux rouges, ce qui arrive tout de même assez souvent, améliorer la fluidité de la circulation pour l’ensemble des usagers de la route, restreindre les attentes inutiles et, par conséquent, réduire aussi les émissions de CO 2 .

Si cette nouvelle technologie peut rendre nos routes plus accessibles pour nos premiers répondants et nous permettre une meilleure circulation aux heures de pointe, tout le monde sera gagnant, et plus en sécurité. Plus en vie, aussi.