(Dearborn) Ford augmentera la production de six modèles cette année, dont la moitié électrique, alors que l’entreprise et l’industrie automobile commencent à rebondir après la morosité des ventes aux États-Unis en 2022.

Associated Press

Le constructeur automobile a annoncé vendredi qu’il prévoyait de construire davantage de Mustang Mach-E, le VUS Bronco Sport et la camionnette Maverick, la camionnette électrique F-150 Lightning et les fourgonnettes pleine grandeur Transit et E-Transit à essence et électriques.

Pour aider à augmenter la production, la société a annoncé l’année dernière qu’elle ajouterait un troisième quart de travail et 1100 emplois dans son usine de fourgonnettes pleine grandeur à Claycomo, près de Kansas City, au Missouri, et 3200 autres emplois liés à la construction du F-150 Lightning qui est fabriqué à Dearborn, au Michigan.

Ford embauchera également un nombre indéterminé de nouveaux travailleurs cette année dans les usines de Cuautitlan et Hermosillo, au Mexique, où sont fabriqués les Mach-E, Maverick et Bronco Sport, selon le porte-parole Said Deep. La vitesse des lignes de production augmentera sous peu pour accroître la production, avec plus de travailleurs venant plus tard.

Depuis plus de deux ans, les ventes d’automobiles aux États-Unis ont été comprimées en grande partie en raison d’une pénurie de puces informatiques pendant la pandémie de COVID-19. Mais la pénurie de puces s’atténue et les constructeurs automobiles comme Ford commencent à augmenter leur production.

Dans l’ensemble, aux États-Unis, les ventes d’automobiles ont chuté de près de 8 % l’an dernier pour atteindre un peu moins de 14 millions, celles de Ford ayant chuté d’un peu plus de 2 %, selon Autodata. Cependant, en février, les ventes globales de l’industrie ont augmenté de 9,5 % par rapport au même mois il y a un an, selon LMC Automotive, qui voit ses ventes passer à 15 millions cette année. Les ventes de Ford ont augmenté de près de 22 % en février.