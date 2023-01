Polestar, la marque de haute performance électrique de Volvo, a présenté la semaine dernière l’étendue de la révision dont la berline compacte Polestar 2 fera l’objet pour l’année-modèle 2024. Sans revoir complètement la recette, les modifications sont néanmoins importantes et se concentrent sur la version d’entrée de gamme.

La livrée la moins coûteuse à deux roues motrices voit ainsi passer son moteur à l’arrière afin d’affûter son comportement routier en plus de gagner près de 70 ch au passage (299 ch en tout). Ce choix technique est accompagné d’un accroissement de la capacité de la batterie, laquelle passe à 82 kWh et peut tolérer une puissance de charge maximale de 205 kW. L’autonomie augmente également, de 435 km à 482 km, selon les estimations communiquées par le constructeur. L’équipement de série a aussi été bonifié parallèlement à ces changements.

La version à deux moteurs voit quant à elle la puissance totale gonfler de 13 ch et son couple, de 79 lb-pi, soit 421 ch et 546 lb-pi respectivement. Le paramétrage de ces moteurs a aussi été retouché pour permettre le découplage complet du moteur avant afin d’assurer une meilleure efficacité. Le moteur arrière assure alors la majeure partie du travail, ce qui permet un comportement plus joueur, d’après Polestar. La livrée actuelle se fait légèrement sous-vireuse en réaccélération, cette approche devrait donc l’améliorer. Soulignons par ailleurs que cette version conserve la batterie actuelle de 78 kWh et que l’autonomie théorique grimpe de 18 km, à 434 km.

Du reste, notons la présence d’une calandre maintenant lisse au coloris de la carrosserie, s’alignant ainsi avec l’approche stylistique du Polestar 3, le premier VUS de la marque qui sera commercialisé à la fin de l’année. Cette Polestar 2 arrivera pour sa part au Canada à l’été.