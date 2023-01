Qui dit nouvelle année dit nouveaux modèles en préparation. Toujours embourbée dans ses problèmes d’approvisionnement qui rendent les temps d’attente interminables, l’industrie poursuit sa quête de la nouveauté, malgré tout. Voici les dévoilements les plus attendus jusqu’à présent pour cette nouvelle année sous le signe de l’espoir d’une embellie et de l’électrification.

Acura ZDX

Pour son incursion dans l’arène électrique, Acura a fait appel à General Motors afin d’abaisser ses coûts de développement. Le ZDX, un multisegment métissé proche cousin du Chevrolet Blazer électrique, sera dévoilé dans le cours de l’année en vue d’une commercialisation en 2024. Une version Type S est dans les cartons avec une puissance qui devrait avoisiner les 500 ch.

Cadillac Celestiq

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS La Cadillac Celestiq 2024 sera assemblée à la main et personnalisable à souhait.

Nouveau porte-étendard de Cadillac, voire de General Motors, la Celestiq a été dévoilée plus tôt en 2022, mais sa production s’amorcera en décembre. Tentant de redonner l’éclat de jadis à une marque qui se définissait par le slogan « Standard of the World », la grande berline électrique de 600 ch sera assemblée à la main et personnalisable à souhait. Son prix de départ de 300 000 $ US (environ 406 000 $ CAN) et son faible volume de production la rendront rarissime sur nos routes.

Chevrolet Corvette E-Ray

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS La Chevrolet Corvette Z06 2023

Après le retour de la livrée Z06 directement dérivée de la course automobile, Chevrolet devrait vraisemblablement présenter cette année une nouvelle déclinaison baptisée E-Ray de sa Corvette C8. On en sait très peu à l’heure actuelle. Elle aurait droit à une motorisation hybride probablement basée sur le V8 LT2 de 6,2 L de la Stingray. Elle devrait également être outillée d’un rouage intégral qui pourrait employer un moteur électrique à l’avant, un peu à la manière de l’Acura NSX. À suivre.

Honda Civic hybride

PHOTO FOURNIE PAR HONDA La Honda Civic en version hybride abaissera la soif de son modèle de série (photo).

Dans un court communiqué envoyé aux médias en avril 2022, Honda a affirmé qu’elle proposerait une version hybride de sa populaire compacte Civic. Aucun échéancier ni le moindre détail technique n’ont été avancés pour le moment. Le moteur hybride de l’Accord récemment renouvelée – un quatre cylindres 2 L de 204 ch – serait un choix logique et il ne serait pas étonnant qu’elle soit présentée cette année en vue d’une mise en marché en 2024.

Hyundai Ioniq 7

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI L’étude de style Seven de Hyundai servira de base à l’Ioniq 7.

Présentée en première mondiale à Los Angeles il y a un peu plus d’un an, l’étude de style Seven qui est exposée au Salon de l’auto de Montréal préfigure l’arrivée de l’Ioniq 7 vraisemblablement plus tard cette année. Cette nouvelle addition à la sous-marque électrique de Hyundai vise les familles plus nombreuses avec son format de VUS intermédiaire basé sur le châssis modulaire E-GMP.

Lucid Gravity

PHOTO FOURNIE PAR LUCID Le Lucid Gravity augmentera l’empreinte de la gamme du constructeur californien de véhicules électriques.

Premier VUS de la marque électrique californienne Lucid, le Gravity verra le jour cette année avec l’espoir d’augmenter les ventes du jeune constructeur. Si l’on se fie à l’extraordinaire exécution de la grande berline Air, tant sur le plan des performances que sur le plan de l’opulence, ce Gravity pourrait bien faire mal à Tesla. L’entreprise est d’ailleurs dirigée par un certain Peter Rawlinson, l’ancien ingénieur en chef de la Tesla Model S.

Successeure de la Lamborghini Aventador

PHOTO FOURNIE PAR LAMBORGHINI La Lamborghini Aventador LP 780-4, dernière version du modèle né en 2011

Il y a de ces œuvres qui figurent parmi les intouchables de l’univers automobile. Le porte-étendard de Lamborghini, l’Aventador, a tiré sa révérence sans toutefois passer le flambeau directement à sa successeure. Cette dernière sera dévoilée cette année et emploiera un V12 hybride afin de diminuer sa gourmandise et d’augmenter ses performances.

Mazda CX-90

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Le VUS intermédiaire Mazda CX-90 aura droit à une mécanique hybride rechargeable.

Bien plus qu’une plate appellation alphanumérique, le CX-90 va lancer la nouvelle orientation de Mazda ciblant de front les marques de luxe. Basé sur une plateforme maison à propulsion, ce VUS intermédiaire sera doté d’un six-cylindres en ligne turbocompressé et d’un groupe hybride rechargeable pour attirer une clientèle différente dans ses salles d’exposition. Son dévoilement est programmé en janvier.

Toyota Grand Highlander

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Il faudra attendre au mois de février pour voir le voile se lever sur cette déclinaison allongée du VUS intermédiaire Highlander.

La mode est aux VUS et Toyota cherche évidemment à en profiter pour grossir ses bénéfices. Le constructeur japonais présentera en février au salon de Chicago une version allongée de son Highlander, simplement nommée Grand Highlander. Une version Hybrid Max est au menu, ce qui suggère l’utilisation du groupe hybride de 340 ch de la berline Crown récemment lancée, basé sur un quatre-cylindres turbo de 2,4 L.

Tesla Cybertruck

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Le Tesla Cybertruck se fait attendre.

Sa sortie a été si souvent reportée depuis la présentation grandement médiatisée de son étude de style, en novembre 2019, qu’on ne sait plus réellement quand nous verrons le Cybertruck sous sa forme finale. De précurseur, le Tesla Cybertruck est maintenant derrière une file grossissante de camionnettes électriques. Elon Musk a récemment avancé qu’il entrerait en production à la fin de 2023, sans doute après le dévoilement de sa mouture de production.

Volkswagen ID.Buzz

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN La Volkswagen ID.Buzz en configuration européenne

Présentée en première mondiale en mars 2022 en configuration européenne, l’ID.Buzz arrivera au Canada en 2024. Directement inspirée du légendaire Microbus, cette minifourgonnette électrique est basée sur la plateforme de l’ID.4. La variante nord-américaine aura droit à un empattement allongé et sera proposée en configuration à propulsion ou à rouage intégral. Elle devrait logiquement être dévoilée cette année afin de préparer son arrivée de ce côté-ci de l’Atlantique.