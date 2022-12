On connaît déjà le principe des véhicules autonomes qui auront le pouvoir de nous transporter de la maison jusqu’au bureau sans même que le conducteur n’ait à toucher au volant. Cependant, les avancées technologiques étant ce qu’elles sont, nous voilà rendus à imaginer le remorquage autonome.

En fait, c’est le constructeur automobile Toyota qui imagine la chose et qui travaille activement pour transformer l’avenir du remorquage sous toutes ses formes. Toyota est en voie de proposer le remorquage autonome, qui pourrait bien, encore une fois, rendre la vie plus facile sur les routes.

Des véhicules libres et sans attache

Le remorquage autonome est aussi appelé « remorquage sans attache », puisqu’il implique un véhicule qui en traîne un autre sans que les deux ne soient attachés. Le premier véhicule fonctionne normalement et est mené par un conducteur. Or, c’est ce véhicule qui guide le véhicule suivant, en lui dictant le rythme, les indications ainsi que les trajectoires à suivre. Le deuxième véhicule n’a qu’à suivre le premier, à l’aide d’une multitude de capteurs.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA De simples simulations, Toyota est passé rapidement à de vrais prototypes de remorquage autonome.

Si le procédé gagne nos routes, on pourra voir une voiture remorquée qui réagira ainsi à toutes les variations du véhicule de devant, tant dans les freinages que dans les accélérations. Dans les deux véhicules, un conducteur devra se retrouver au volant, mais toutes les communications se feront exclusivement entre les deux véhicules.

Pour le moment, Toyota demeure avare de détails sur ce système, mais comme la conduite autonome est déjà bien implantée dans les technologies actuelles, il me paraît fort possible que ce type de remorquage soit accessible pour nous très bientôt.

À tout le moins, le constructeur a fait savoir qu’il en faisait une priorité et il le prouve avec des essaies sur route qui semblent concluants. De simples simulations, Toyota est effectivement passé rapidement à de vrais prototypes.

Plusieurs journalistes ont d’ailleurs pu assister à des essais sur une route où deux fourgonnettes, qui circulaient à une vitesse lente, ont réussi à demeurer toujours à une distance de 15 pieds l’une de l’autre, même lorsqu’elles se sont retrouvées à une intersection avec feu rouge.

Ouverture sur un éventail d’usages

Voilà le type de technologie qui permet à l’imagination de s’emballer rapidement. On peut penser que cette technologie pourra être utilisée pour transporter une caravane familiale ou une remorque personnelle, par exemple. Encore mieux, on peut imaginer conduire un véhicule électrique et transporter notre remorque en économisant temps et essence.

Dans un esprit plus commercial, certains imaginent déjà cette technologie au service d’une gestion d’un parc de véhicules. Selon cette éventualité, plusieurs camions de livraison pourraient être conduits à destination à l’aide d’un seul conducteur, et d’un véhicule beaucoup moins lourd que les suivants, d’ailleurs. Certains pourraient être heureux de clamer la fin de la pénurie de main-d’œuvre chez les camionneurs... En revanche, le tout pourrait s’avérer une moins bonne nouvelle pour les camionneurs, j’avoue...

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA On peut penser que la technologie du remorquage autonome pourra être utilisée pour transporter une caravane familiale ou une remorque personnelle.

N’empêche que, pour ma part, mon imagination vogue davantage vers des impératifs de sécurité routière. Bien que les véhicules doivent être en condition de rouler pour utiliser le remorquage autonome, cette nouvelle technologie est susceptible d’éviter bien des casse-tête aux automobilistes qui pourraient se retrouver mal pris sur les grands axes routiers aux heures de pointe ou venir en aide à ceux qui se sentent trop fatigués pour rentrer à la maison après le travail.

Enfin, il m’est facile d’imaginer à quel point cette technologie pourrait aussi s’avérer utile en hiver, à l’occasion de tempêtes de neige, de brouillard intense ou en toute autre occasion où la visibilité des automobilistes est réduite sur une courte ou une moyenne distance.

Voilà autant d’éléments qui me permettent de croire que la sécurité routière en serait accrue et qui me donnent le goût de voir le tout s’appliquer sur nos routes dans un avenir pas trop lointain. D’ici là... passez un bel hiver et restez prudents, surtout !