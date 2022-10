Une fois la place réservée, l’ami robot se rend sur les lieux, se stationne lui-même dans l’espace de stationnement et le garde jusqu’à l’arrivée du conducteur du véhicule. Une fois son client sur les lieux, Ziggy recule pour céder la place, et se positionne derrière le véhicule.

Le monde est sur le point d’avoir un nouveau meilleur ami. Un robot qui rechargera les véhicules électriques n’importe où et qui pourra le faire dans tous les pays du monde. Cette station de recharge portable se déplace sur quatre roues et porte un nom : Ziggy.

Bertrand Godin Collaboration spéciale

Allié idéal pour les conducteurs de véhicules électriques, Ziggy a le physique d’une grande armoire ambulante qui transporte de l’énergie emmagasinée et qui peut se déplacer allègrement, notamment dans des stationnements. Il va ainsi rejoindre les utilisateurs et leur faciliter la vie en rechargeant leur véhicule dans un exercice tout simple et qui devrait satisfaire des besoins à combler.

Grand besoin à combler

Si vous conduisez un véhicule électrique, vous avez sûrement remarqué qu’en matière de recharge, les conditions ne sont pas encore au beau fixe pour favoriser la consommation d’électricité au lieu de l’essence, comme on le devrait pour aider la planète à se refaire une santé.

Les véhicules électriques ont encore un bon bout de chemin à parcourir avant de pouvoir se généraliser sur nos routes. L’un des principaux obstacles à leur succès : les réseaux de points de recharge, qui n’existent actuellement qu’en quantité insuffisante et ne disposent pas d’une infrastructure moderne correspondant à ce que nous utilisons aujourd’hui.

Dans bon nombre de pays, les structures sont par ailleurs déficientes pour se marier à la nouvelle technologie. On n’a qu’à penser à tous ces bâtiments qui ont été construits à une autre époque, qui ne sont pas du tout adaptés à l’avènement des véhicules électriques et qui n’ont pas la puissance requise pour les recharger.

En fait, les problèmes de recharge de batteries électriques sont à ce point répandus que malencontreusement, ils freinent l’élan de nombreux automobilistes dans l’achat d’un véhicule électrique.

On peut comprendre que le consommateur n’a pas envie de faire de l’anxiété quant à ses possibilités de se véhiculer sans tracas de ravitaillement. D’où les espoirs fondés en Ziggy.

PHOTO FOURNIE PAR EV SAFE CHARGE EV Safe Charge entend proposer les services de Ziggy dans les stationnements d’édifices de bureaux, d’hôtels, de centres commerciaux, de centres de divertissement, ainsi qu’aux propriétés résidentielles.

Les charmes de la simplicité

Son fonctionnement est simple. À l’aide d’une application mobile, du service d’infodivertissement d’un véhicule ou d’un centre d’appels, le conducteur qui fait appel à Ziggy peut réserver une place dans un parc de stationnement pour son véhicule électrique.

Une fois la place réservée, l’ami robot se rend sur les lieux, se stationne lui-même dans l’espace de stationnement et le garde jusqu’à l’arrivée du conducteur du véhicule. Une fois son client sur les lieux, Ziggy recule pour céder la place, et se positionne derrière le véhicule.

Ne reste plus au conducteur qu’à sortir son téléphone cellulaire, à balayer un code QR pour valider la commande et à se connecter au chargeur pour s’approvisionner. Il peut payer son utilisation sur place, ou à distance.

Ziggy devrait par ailleurs être doté de panneaux d’affichage numériques latéraux qui pourraient aussi servir à afficher de la publicité ambulante, ou encore à diffuser des informations locales ou des renseignements sur le mode d’utilisation.

Bref, rien de sorcier à tout ça, à l’image de ce que souhaitait celui qui l’a inventé.

Une fabrication en provenance de Los Angeles

Le créateur de Ziggy se nomme Caradoc Ehrenhal. Son entreprise, établie à Los Angeles, s’appelle EV Safe Charge et son vœu est de révolutionner les habitudes de recharge des véhicules électriques.

Il entend proposer les services de Ziggy dans les stationnements d’édifices de bureaux, d’hôtels, de centres commerciaux, de centres de divertissement, ainsi qu’aux propriétés résidentielles.

Éventuellement, on peut penser que les voituriers et les préposés pourront aussi, à la demande du client qui leur laisse ses clés de voiture, débrancher Ziggy une fois la recharge terminée.

Des essais sont déjà en cours dans le stationnement de trois hôtels sur le territoire américain, en Californie (au Holiday Inn Express de Redwood City et à l’Opera Plaza de San Francisco) ainsi qu’à New York (à l’hôtel The William Vale).

Jusqu’à l’arrivée de Ziggy, Caradoc Ehrenhal vendait déjà des chargeurs aux concessionnaires automobiles, aux constructeurs de voitures et aux services publics. Avec Ziggy, un tout nouvel horizon s’offre à lui.

Pour le moment, il espère que son entreprise pourra entrer en production en 2023, pour assurer des livraisons de ses robots ambulants aux clients dès le tournant de l’année 2023, sinon début 2024.

Si on ne parle pas ici d’une technologie extraordinaire, disons à tout le moins que pour les conducteurs de véhicules électriques, Ziggy pourrait devenir un nouveau complice drôlement apprécié.