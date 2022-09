L’électrique racé commence à se développer. L’Audi e-tron GT fait face à la Mercedes EQS et à la bien établie Tesla Model S.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Mercedes EQS

Plus coûteuse, il est vrai, l’EQS de Mercedes se trouve tout de même dans le radar des acheteurs potentiels de l’e-tron GT. Dotée d’une batterie de plus grande taille, la Mercedes revendique une autonomie largement supérieure. Tout comme l’Audi, l’EQS exige le recours à la pédale de frein pour l’immobiliser ou la ralentir. La finition de l’EQS est tout aussi exemplaire que celle de l’Audi et la présentation générale, plus avant-gardiste ou plus futuriste, c’est selon. En outre, la Mercedes offre une meilleure habitabilité et une carrosserie plus fonctionnelle (5 portes).

Prix : à partir de 146 500 $

Tesla Model S

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model S

Depuis sa mise en marché, la Model S de Tesla n’a cessé d’impressionner et d’évoluer. Face à la proposition d’Audi, l’américaine offre une meilleure autonomie électrique, une plus grande efficacité énergétique et un réseau de « superchargers » éprouvé et étendu. La Model S n’a toutefois pas que des qualités. Même si elle fait l’objet d’une évolution continue depuis sa sortie en 2012, elle pèche par sa finition très légère. Parmi les autres doléances formulées par nos lecteurs, soulignons la fragilité des garnitures, la faible résistance de la peinture et le dysfonctionnement fréquent de certains équipements (ceintures de sécurité, régulateur de vitesse).

Prix : à partir de 135 000 $