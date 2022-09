La Mazda3 Sport, la Subaru Impreza et la Toyota Corolla sont toutes en mesure de séduire les acheteurs qui s’intéressent à la Kia Forte 5. Comment se comparent ces voitures entre elles ?

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Mazda3 Sport

Prix : à partir de 24 281 $

Cette compacte japonaise s’adresse aux automobilistes qui aiment conduire. Ils ne sont peut-être pas très nombreux à l’heure où les consommateurs se disent fascinés et intéressés par les vertus de la conduite autonome, mais Mazda trace sa propre voie et s’en tient à une feuille de route mûrement réfléchie. L’accès et la sortie risquent de paraître plus pénibles aux personnes manquant de souplesse, en raison de la garde au toit plus mesurée et du dessin de la banquette arrière. Aussi, on lui reprochera une visibilité très moyenne (cinq portes) et un coffre trop peu gourmand.

Subaru Impreza

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Impreza

Prix : à partir de 23 295 $

S’il y a une saison où l’Impreza domine largement la Forte, c’est bien l’hiver. Seule compacte de grande diffusion à offrir de série un rouage à quatre roues motrices à prise permanente, l’Impreza bénéficie d’une motricité exceptionnelle et procure une sécurité accrue sur une chaussée à faible coefficient d’adhérence. Seulement voilà, il y a trois autres saisons. Et lorsque le temps est sec et que le soleil brille, l’Impreza se révèle alors une compacte assez placide à conduire. Son moteur à plat n’affectionne pas particulièrement les montées en régime et ses performances se situent au mieux dans la bonne moyenne.

Toyota Corolla

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Corolla Hatchback

Prix : à partir de 21 450 $

La Corolla n’a plus besoin de présentations. Il s’agit d’une valeur sûre au sein de son segment en raison de sa durabilité et de sa fiabilité. Face à la Kia, elle a pour l’heure l’avantage de proposer une motorisation hybride. En contrepartie, la Forte est plus accueillante pour les passagers arrière et le coffre de la version cinq portes a plus d’appétit. Sur la route, la Corolla se montre plutôt réactive et transmet dans le volant des sensations plus directes, pour peu que le véhicule se trouve chaussé des pneumatiques de 18 p. Pour autant, cette voiture n’est pas une sportive de haut vol et son moteur reste dans les limites du raisonnable, sans jamais vraiment démériter, surtout au chapitre de la consommation de carburant.