Ces lancements attendus

Toujours malmenés par les problèmes de chaîne d’approvisionnement et guidés par leurs promesses d’électrification, les constructeurs automobiles poursuivent l’évolution – ralentie – de leurs gammes. Certes, les moteurs thermiques se font de plus en plus rares et petits, mais des exceptions demeurent en guise de célébration d’une fin inévitable. Voici quelques lancements attendus d’ici la fin de l’année.