Toujours malmenés par les problèmes de chaîne d’approvisionnement et guidés par leurs promesses d’électrification, les constructeurs automobiles poursuivent l’évolution – ralentie – de leurs gammes. Certes, les moteurs thermiques se font de plus en plus rares et petits, mais des exceptions demeurent en guise de célébration d’une fin inévitable. Voici quelques lancements attendus d’ici la fin de l’année.

Charles René La Presse

BMW M2

Pour bien des aficionados de BMW, la M2 est l’ultime interprétation du vieux slogan fort efficace du constructeur « The Ultimate Driving Machine » (Machine de conduite ultime). C’est pourquoi l’arrivée d’une nouvelle génération, probablement sa dernière, est un évènement en soi. Dans l’attente de son dévoilement, programmé en octobre, on sait que cette M2 aura toujours droit à une boîte manuelle et aussi vraisemblablement aux six-cylindres biturbos (3 L) de la cuvée précédente avec sans doute un peu plus que les 405 ch avancés. La division M de BMW promet diverses modifications lui permettant d’abaisser son poids et d’assurer une prestation dynamique similaire à la dernière M2 CS.

Cadillac Celestiq

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS La Cadillac Celestiq en version de préproduction

Présentée sous la forme d’un modèle de préproduction le 22 juillet dernier, la Celestiq est en quelque sorte un retour assumé à l’âge d’or de Cadillac, tout en intégrant un groupe propulseur électrique et les toutes dernières technologies. On a donc droit à une grande berline alimentée par l’architecture électrique Ultium et dotée d’une prestance indéniable. Elle sera assemblée à la main au Centre technique mondial de GM, à Warren, au Michigan et sa facture pourrait s’élever à près de 300 000 $ US. Cadillac promet plus de détails sur la livrée de production d’ici la fin de l’année avec probablement des clichés donnant un avant-goût du produit final.

Ford Mustang

PHOTO FOURNIE PAR FORD La Ford Mustang Mach 1 2022 aux côtés de son ancêtre

À l’aube de la soixantaine, la Mustang s’apprête à amorcer ce qui pourrait être son dernier chapitre écrit à l’aide de moteurs thermiques. Le coupé, né en avril 1964, sera présenté le 14 septembre prochain au salon de Detroit, marquant le début d’une septième génération. Certes, les rumeurs sont nombreuses, mais chose certaine, elle conservera son V8 et sa boîte manuelle, si l’on se fie à un tweet du grand patron de l’ovale bleu, Jim Farley. Cette génération pourrait également inaugurer l’arrivée d’un tout premier moteur hybride sous le capot du pony car original en plus de conserver le quatre-cylindres turbo comme mécanique d’entrée.

Ferrari Purosangue

PHOTO FOURNIE PAR FERRARI Une première image du Ferrari Purosangue avait été publiée en mars dernier.

Ce qui aurait été considéré il n’y a pas si longtemps comme une hérésie deviendra bientôt réalité. Après de nombreuses années d’attente et de tergiversations, Ferrari lancera son tout premier VUS, le Purosangue. Séduit par l’immense popularité des « super-VUS », le constructeur promet d’y boulonner un V12 atmosphérique, probablement pour justifier son appellation de « pur sang ». Qu’à cela ne tienne, nous le verrons pour la première fois en septembre. Un produit qui s’annonce, à l’instar de l’Urus chez Lamborghini, comme le plus populaire jamais produit par Ferrari. Pour le meilleur et… pour le pire.

GMC Sierra Denali électrique

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Une première illustration du GMC Sierra Denali électrique a été présentée en décembre 2021.

Cousin du Chevrolet Silverado électrique, le GMC Sierra électrique sera vraisemblablement dévoilé d’ici la fin de l’année. La camionnette devrait du coup augmenter le terrain de jeu de General Motors (GM) chez les camionnettes pleine grandeur sans moteur thermique. Aucun détail n’a été présenté pour le moment sur le plan technique. On s’attend toutefois à une structure semblable à celle du Silverado électrique dévoilé en janvier dernier avec des livrées construites différemment et un traitement stylistique distinct. Le rouage intégral sera donc de série avec une puissance maximale de 660 ch pour la version la plus cossue, en plus d’une autonomie maximale pouvant atteindre les 640 km.

Honda Accord

PHOTO FOURNIE PAR HONDA La Honda Accord de 10e génération est proposée depuis 2017.

Toujours considérée comme l’une des meilleures d’une catégorie dont l’empreinte fond sans interruption, la Honda Accord se prépare à faire la transition vers sa 11e génération. La revue Car & Driver a appris que cette nouvelle mouture sera d’année-modèle 2023, ce qui suggère un possible dévoilement d’ici la fin de 2022 ou au début de 2023. Si l’on se fie aux récents lancements de la marque japonaise, les deux moteurs actuels devraient rester au catalogue avec de légères modifications, des quatre-cylindres de 1,5 L et 2 L turbo. La variante hybride devrait aussi faire partie de ce changement de garde. L’intermédiaire sera aussi sans doute inspirée de la Civic concernant son design.

Lamborghini Huracán Sterrato

PHOTO FOURNIE PAR LAMBORGHINI La Lamborghini Huracán Sterrato en habit de camouflage

Lamborghini a officialisé la mise en production la Huracán Sterrato, une version « hors route » de sa supervoiture à moteur central arrière. Dévoilée sous une forme de modèle préproduction en 2019, cette Lamborghini sur échasses en dévoile très peu pour le moment sur sa version de production qui devrait être présentée au courant des prochains mois. Si l’on se base sur le véhicule concept, elle aura une garde au sol bonifiée de 47 mm comparativement à la livrée de série ainsi que des pneus à flanc nettement plus charnus pour négocier avec les routes raboteuses. Le V10 atmosphérique de 5,2 L (640 ch) resterait bien boulonné au centre. Oui, on vit une bien drôle de période !

Pagani C10

ILLUSTRATION FOURNIE PAR PAGANI Première esquisse publiée par Pagani en mai

Sans être considérée comme une référence sur le plan des performances pures, la Pagani Huayra demeure, plus de 10 ans après ses débuts, une sublime intersection entre l’art et la chose automobile. Elle passera bientôt le flambeau à la C10 dont le dévoilement est prévu le 12 septembre. Selon la revue Autocar, ce nouveau modèle devrait toujours être mû par un V12 de 6 L biturbo produit par la division AMG de Mercedes-Benz. Les photos-espionnes circulant sur le web et une image d’esquisse publiée par Pagani reconfirment que ce joyau restera fidèle à ses racines italiennes avec des lignes exemptes d’éléments superflus, pour traverser le temps.

Polestar 3

PHOTO FOURNIE PAR POLESTAR Le design Polestar 3 a en partie été dévoilé sur le web avant son lancement officiel en octobre prochain.

Polestar s’apprête à entrer dans l’arène des VUS compacts électriques avec son tout nouveau Polestar 3 sur lequel le voile sera levé en octobre. Deuxième modèle de la gamme – le Polestar 1 n’étant plus produit –, cette nouvelle inscription de la marque sportive de Volvo fera logiquement augmenter le volume de vente du petit manufacturier. La marque le lancera en version à deux moteurs pouvant parcourir jusqu’à 600 km en protocole de mesure européen (WLTP). La déclinaison nord-américaine sera assemblée aux États-Unis dès le début de l’année prochaine. Chose certaine, si Polestar peut insuffler l’aspect dynamique fort intéressant du Polestar 2, ce nouvel opus pourrait bien être fort compétitif.