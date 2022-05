(Albufeira, Portugal) Les amateurs de motos de classe aventure sont aujourd’hui plus nombreux que jamais. Certains les utilisent bel et bien pour se couvrir de boue, tandis que d’autres profitent de leur polyvalence pour voyager. Et d’autres encore n’aiment réellement que leur style. Puisqu’il est difficile de satisfaire toutes ces préférences avec un seul modèle, Triumph offre cinq versions de sa nouvelle Tiger 1200.

Mille et un choix

PHOTO FOURNIE PAR TRIUMPH Triumph Tiger 1200 Rally Explorer

Plusieurs constructeurs offrent deux versions de leurs modèles aventuriers : l’une favorisant une utilisation routière et l’autre mieux équipée pour rouler en sentier. La nouvelle Tiger 1200 suit cette tendance, mais propose encore plus de choix en offrant trois variantes – de base, Pro et Explorer – de la GT à penchant routier et deux variantes – Pro et Explorer – de la Rally destinée à rouler hors route régulièrement. Les GT sont caractérisées par des suspensions au débattement légèrement moins long et par une roue avant de 19 po, tandis que les Rally sont plus hautes et ont recours à une roue avant de 21 po essentielle pour un usage sérieux en sentier.

Une toute nouvelle plateforme

PHOTO FOURNIE PAR TRIUMPH Triumph Tiger 1200 GT Pro

Triumph produit des modèles de classe aventure de grosse cylindrée depuis des années, mais le constructeur ne s’est jamais vraiment imposé comme une référence dans cet univers où KTM et BMW occupent les positions de tête. Or, avec cette toute nouvelle génération, Triumph annonce officiellement qu’il s’attaque à la BMW R1250GS, le modèle le mieux connu et le plus réputé de cette classe – que la GS a d’ailleurs fait naître. Un tel objectif a forcé la marque britannique à complètement repenser sa Tiger 1200. Le poids étant l’ennemi numéro un de ces mastodontes lorsqu’ils sont pilotés hors route, la refonte a été réalisée en privilégiant l’allégement par-dessus tout.

Diète « yoyo »

PHOTO FOURNIE PAR TRIUMPH Triumph Tiger 1200 Explorer

En révisant chaque pièce de la Tiger 1200 sans exception, Triumph est arrivé à réduire son poids de 25 kg, ce qui est énorme et amène des bénéfices clairs dans absolument toutes les conditions d’utilisation. Cela dit, même si toutes les versions sont construites autour de la même plateforme, certaines sont tellement équipées que leur poids redevient très élevé. Pour ne pas les nommer, il est question des deux variantes Explorer qui se distinguent par leur immense réservoir d’essence de 30 L (50 % plus gros) et par des barres de protection « mur à mur » leur donnant des airs de char d’assaut que plusieurs amateurs affectionnent particulièrement.

Des rôles bien différents

PHOTO FOURNIE PAR TRIUMPH Triumph Tiger 1200 Rally Explorer

Toutes les nouvelles Tiger 1200 ne sont donc pas égales. Par exemple, les attrayantes qualités en pilotage hors route démontrées par les modèles plus légers comme les GT et Rally Pro ne s’appliquent pas aux grosses Explorer. Mieux équipées que toutes les autres Tiger 1200 et pouvant être accessoirisées avec des valises de bonnes dimensions, les Explorer se montrent par contre très à l’aise sur la route. Pour autant que le pilote possède la stature et l’expérience pour gérer leur corpulence et leur hauteur, elles constituent d’excellentes montures de longues distances grâce à leur bon confort pour deux et à leur capacité à affronter tout type de revêtement.

Les GT et GT Pro

PHOTO FOURNIE PAR TRIUMPH Triumph Tiger 1200 GT Pro

Les motocyclistes souhaitant bénéficier du travail d’allégement effectué par Triumph doivent donc exclure les Explorer et choisir entre les GT ou GT Pro et la Rally Pro. Quand même tout à fait capables de rouler hors route, les premières se montrent surtout à l’aise sur l’asphalte, où elles prennent le rôle de routières extraordinairement polyvalentes. Légères à manier, elles dévorent les enfilades de virages, se moquent généralement de l’état du revêtement et offrent d’excellentes performances grâce aux 148 ch du tout nouveau tricylindre en ligne. Agréablement coupleux dès les bas régimes, celui-ci se distingue par un son et un caractère littéralement identiques à ceux d’un V-Twin.

La Rally Pro

PHOTO FOURNIE PAR TRIUMPH Triumph Tiger 1200 Rally Pro

Bénéficiant de suspensions plus hautes que celles de la GT et d’une grande roue avant de 21 po, bien équipée, mais sans excès, la Rally Pro se montre redoutable en pilotage hors route, surtout si elle est chaussée de pneus adéquats. De toute la nouvelle famille de Tiger 1200, c’est la version qui profite le plus de l’allégement de la plateforme, puisque c’est en sentier que les avantages d’une masse plus faible sont le plus probants. Elle fait partie des rares aventurières de forte cylindrée pouvant être roulées de manière assez agressive sur terrain très abîmé et non seulement survivre à l’exercice, mais aussi se montrer agréable à piloter.

Conclusion

PHOTO FOURNIE PAR TRIUMPH Triumph Tiger 1200 GT Pro

Alors, Triumph a-t-il réussi ou pas à surpasser la réputée BMW ? C’est une question amusante. Sans les avoir comparées directement, on pourrait y répondre en affirmant que les caractéristiques de la GT Pro et de la R1250GS sont effectivement semblables, mais que leur expérience de conduite reste très différente. Une chose est néanmoins claire, c’est que très peu de marques – et peut-être seulement KTM – offrent des machines de cette cylindrée aussi confortables en pilotage hors route que la Rally Pro. Comme celle-ci se montre également tout à fait à l’aise en utilisation routière, il s’agit aisément du joyau de cette intéressante nouvelle famille.

