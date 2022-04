Les VUS étaient à l’honneur au Salon de New York qui faisait un retour cette année après plusieurs éditions annulées en raison de la pandémie. Sans receler des dévoilements majeurs, il a été le théâtre de présentations de modèles plutôt populaires qui ont été rafraîchis. En voici quelques-uns.

Charles René La Presse

Kia Telluride

Fer de lance dans la gamme de VUS de Kia, le Telluride fait l’objet d’une mise à jour de mi-parcours. Les phares avant et le bouclier sont redessinés, tout comme le parechoc arrière. L’habitacle reçoit pour sa part la dernière génération de l’interface multimédia du constructeur intégrant l’instrumentation et le système d’infodivertissement dans un bloc de deux écrans bordés d’un noir lustré. Le V6 de 3,8 L (291 ch) demeure en outre au catalogue.

Jeep Wagoneer L et Grand Wagoneer L

PHOTO FOURNIE PAR STELLANTIS Jeep Grand Wagoneer L 2023

Pour les – rares – passagers qui se trouvaient un peu trop à l’étroit à bord des Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer, la marque américaine a dévoilé des versions allongées de ceux-ci. Bénéficiant d’une longueur accrue de 30,5 cm, leur habitacle peut sans doute dorénavant rivaliser avec certains condos en volume avec 5077 L d’espace pour les passagers. L’avancée la plus marquée demeure l’arrivée du nouveau six-cylindres en ligne biturbo de 3 L dans sa première application avec 420 ch pour le Wagoneer L et de 510 ch pour le Grand Wagoneer L.

Hyundai Palisade

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Palisade 2023

À l’instar de son cousin, le Kia Telluride, le Hyundai Palisade reçoit certaines retouches pour assurer son rythme dans la course aux VUS intermédiaires. La partie avant est complètement revue avec de nouveaux phares en cascade et une calandre plus imposante. À l’intérieur, c’est la nouvelle configuration du système d’infodivertissement qui attire l’œil, ce qui assure une plus grande modernité au modèle. Le V6 de 3,8 L (291 ch) reste inchangé.

Subaru Outback

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru Outback 2023

Subaru nous convie ici au jeu des différences avec sa Outback qui marquera l’année-modèle 2023 avec de légères retouches à sa partie avant et aux moulures de plastique mates. Sur le plan technologique, la familiale gagne une version mise à jour de l’interface du constructeur ainsi que des assistances actives de conduite. Sur le plan mécanique, c’est du pareil au même avec un choix de deux quatre-cylindres, atmosphérique de 2,5 L (182 ch) ou turbocompressé de 2,4 L (260 ch).

La Civic hybride reviendra

PHOTO FOURNIE PAR HONDA La Honda Civic vient récemment de lancer sa 11e génération.

Quelques mois après avoir annoncé l’abandon de son Insight, sa compacte hybride qui a sombré dans l’oubli, Honda a révélé la semaine dernière son intention de faire renaître la version hybride de sa Civic. Sans doute dans un dessein de respecter les nouvelles normes de consommation qui entreront bientôt en vigueur aux États-Unis, la compacte revivra « dans un proche avenir », une annonce qui intervient sept ans après son délaissement.

Le constructeur a avancé dans un bref communiqué que « l’hybride jouait un rôle prépondérant dans la stratégie de Honda de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre ». Rien n’a filtré au sujet de la motorisation qui sera employée. Notons que le CR-V hybride, actuellement offert aux États-Unis, sera bientôt proposé au Canada. Le constructeur japonais avait également déclaré la semaine précédente son intention de collaborer avec General Motors pour assurer le développement de VUS électriques plus abordables qui verront le jour en 2027.

Pour le moment, la berline intermédiaire Accord est le seul modèle détaillé par la marque doté d’un moteur hybride optionnel. Dans son cas, la consommation est abaissée à 5 L/100 km, un gain substantiel de 2,5 L/100 km par rapport au quatre-cylindres de 1,5 L de série.

La prochaine Mazda MX-5 restera fidèle à ses origines

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Mazda MX-5

Malgré un vent d’électrification qui souffle de plus en plus fort, Mazda entend garder la recette de sa MX-5 fidèle à son illustre lignée le plus longtemps possible. C’est du moins ce qui est ressorti d’une entrevue donnée au magazine Autocar par le directeur européen du développement des produits et de l’ingénierie, Joachim Kunz.

« C’est l’icône de notre marque et elle a toujours été traitée très spécialement, a affirmé Kunz. Actuellement, nous entendons la garder sous ce format, et avec un moteur à combustion pour toujours. Évidemment, nous devrons éventuellement l’électrifier, mais nous voulons tout de même garder le concept le plus pur possible. »

Le roadster, qui souffle 33 chandelles cette année, est une espèce en voie de disparition devant l’afflux de VUS qui peuplent l’ensemble des gammes des constructeurs ainsi que l’intérêt de plus en plus marqué pour la conduite autonome et l’électrification.

Kunz a également souligné que le cycle de vie de cette MX-5 peut s’étirer sur 10 ans sans souci pour la haute direction. Cela suggère l’arrivée possible de cette nouvelle cuvée en 2024, soit une décennie complète après la première présentation de l’actuelle génération (ND).

Chose certaine, souhaitons que ces paroles se traduisent par une réelle sensibilité à l’agrément de conduite dans sa conception. La dernière itération demeure un exemple à suivre en la matière tout en soignant l’accessibilité sur le plan financier.