Le printemps qui commence donne le goût de changement. Changement de véhicule notamment. Voici 10 nouveautés qui trouveront peut-être une place dans votre entrée de garage.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Acura Integra

Disons-le tout net et bien poliment, le retour de l’Integra suscite des avis partagés. On aime ou on n’aime pas. Chose certaine, la renaissance de ce modèle est un bel exemple de ce que l’on appelle le marketing générationnel. Accueillie fraîchement par les fidèles du modèle fondateur, cette réincarnation ne serait, à les entendre, qu’une pâle imitation, pas davantage. La direction d’Acura prend acte de ces insinuations, mais promet que les amateurs ne seront pas déçus, loin de là, par les performances dynamiques de ce véhicule.

Honda HR-V

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda HR-V



Oh qu’il a grandi ! Plus enveloppée, la seconde génération du HR-V dépose sa carrosserie sur une architecture dérivée de celle de l’actuelle Civic (compacte). Pour mémoire, le modèle fondateur épousait la plate-forme de la Fit (sous-compacte). Pour l’heure, Honda ne dit mot sur la motorisation, se limitant à dire qu’« elle sera plus réactive ». Le mystère sera bientôt levé, la commercialisation de ce véhicule commencera à l’été. Le lancement du HR-V devance le renouvellement des CR-V et Pilot, dont les premiers tours de roue sont prévus à l’automne.

Mercedes SL

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ Mercedes-AMG SL 55 4Matic+

Seule nouveauté au rayon des cabriolets ce printemps, la SL de Mercedes n’est pas une voiture qu’il faut s’attendre à rencontrer à tous les coins de rue. Rare, cet objet est construit à un rythme plus proche de l’artisanat que des cadences industrielles. Cossue et énergique, la SL joue à merveille sur l’opposition entre son interminable capot et son arrière ramassé et pointu. Sans tapage, l’intérieur réserve quelques charmantes surprises comme deux places additionnelles (pour deux jeunes enfants) et les écrans multimédias. Le tout se recouvre maintenant d’une toile et non d’un toit en dur.

Genesis GV60

PHOTO FOURNIE PAR GENESIS Genesis GV60

Et de trois. Après l’Ioniq 5 et la Kia EV6, au tour du GV60 de faire usage de l’architecture électrique E-GMP conçue par le groupe Hyundai. La marque de luxe de Hyundai n’a pas communiqué de détails pertinents sur la version canadienne de ce modèle jusqu’ici. En fait, toutes les caractéristiques dévoilées de ce modèle appelé à concurrencer les Audi Q4 et autres Volvo C40 sont celles du modèle sud-coréen.

Kia Sportage

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia Sportage SX et X-Pro

Visuellement parlant, le nouveau Sportage ne manque pas d’audace. Mais au-delà de sa signature visuelle inusitée, cet utilitaire entend se démarquer de la concurrence en offrant plus de dégagement intérieur – à l’arrière surtout – et un coffre plus volumineux que celui de la précédente mouture. Sur le plan technique, le Sportage propose trois motorisations, dont deux hybrides. Dans le cadre de son lancement canadien, ce modèle n’aura pas, contrairement aux États-Unis, de déclinaisons X-Pro, lesquelles sont destinées à un usage hors route.

Mazda CX-50

PHOTO MITCHELL HUBBLE, FOURNIE PAR MAZDA Mazda CX-50

Mazda ne fait pas de secret de son intention de rejoindre le beau linge de l’industrie. Avec le CX-50, Mazda vise les Acura, Infiniti et Lexus de ce monde en proposant un utilitaire polyvalent à la présentation soignée. Avant d’aller plus loin, il importe de préciser que le CX-50 n’a rien d’un CX-5 endimanché. L’architecture est totalement différente, même si les dimensions extérieures laissent croire le contraire. Le CX-50 offre plus d’espace de chargement, se dit en mesure de tracter une charge plus lourde (GT Turbo) et ne rechigne pas à l’idée de salir ses jantes de boue.

Nissan Z

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Nissan Z

À l’heure où les nouveautés automobiles se photocopient elles-mêmes, l’arrivée d’une Z toute neuve chez Nissan vous remonte le moral. Oui, la voiture plaisir existe toujours. Son moteur V6 suralimenté par deux turbocompresseurs produit 400 ch aux roues arrière par l’entremise d’une boîte manuelle à six rapports. Une automatique à neuf rapports est également offerte. L’acheteur aura aussi à choisir parmi un éventail d’options parmi lesquelles on trouve un différentiel à glissement limité et des étriers de frein plus costauds.

Subaru WRX

PHOTO FOURNIE PAR SUBARU Subaru WRX

La STi ne connaîtra pas de descendance, mais la WRX, oui. Voilà de quoi mettre un baume au cœur des amateurs de voitures performantes financièrement accessibles. Et celles-ci sont nombreuses cette année. Pour se démarquer, la WRX compte sur son rouage intégral à prise constante, son moteur à plat suralimenté de 271 ch et son châssis plus rigide, plus moderne. Subaru inscrit toujours une boîte manuelle à son catalogue, mais l’automatique à variation continue (CVT) s’annonce non seulement la plus rapide, mais aussi la plus sophistiquée. En effet, celle-ci s’accompagne de dispositifs pouvant paramétrer la conduite.

Toyota Bz4X

PHOTO FOURNIE PAR YOYOTA Toyota Bz4X

Rationnelle ou prudente pour les uns, frileuse, voire réfractaire, pour les autres. Pourtant, à la réflexion, la stratégie électrique de Toyota tient compte des réalités dans les quelque 170 pays où la marque est représentée et du fait que l’avenir se prépare en ne négligeant aucune option. Au moment d’écrire ces lignes, un interdit de publication nous prive d’en dire davantage sur l’autonomie du Toyota Bz4X et sur les principales caractéristiques de ce modèle qui entreprendra sa carrière commerciale en juin.

Volvo C40 Recharge

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo C40 Recharge

Traditionnellement, Volvo emploie la lettre C pour identifier les coupés de sa gamme. Toute règle a son exception. Malgré la courbe de son pavillon, le C40 Recharge compte cinq ouvrants. Ce modèle étroitement dérivé du petit utilitaire XC40 compte sur deux unités de puissance électriques (cela en fait donc un rouage intégral) dont la puissance totalise 402 ch. L’autonomie présumée est de 360 km, selon son constructeur. Contrairement au XC40 Recharge, une seule déclinaison existe au catalogue du C40 Recharge.