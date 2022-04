Après de nombreuses annulations en raison de la pandémie de COVID-19, le Salon de l’auto de New York nous revient cette semaine avec quelques nouveautés à nous mettre sous la dent. Certes, l’édition ne passera pas à l’histoire pour ses grands lancements, signe d’une désaffection de certains constructeurs pour ces évènements, mais certains attireront notre attention.

Charles René La Presse

Deus Vayanne

Connaissez-vous Deus Automobiles ? Il est fort probable que non. Le jeune constructeur autrichien lancera mercredi à New York son tout premier modèle conçu avec l’aide du carrossier Italdesign et de la division d’ingénierie de l’écurie de Formule 1 Williams. Hormis quelques images, rien n’a a priori été dévoilé au sujet de cette supervoiture qui s’alimentera uniquement en électricité. Elle devrait être basée sur une plateforme modulaire développée par les deux partenaires. À découvrir.

Hyundai Palisade

PHOTO FOURNIE PAR HYUNDAI Avant-goût du Hyundai Palisade

Le VUS intermédiaire de Hyundai sera en partie remaquillé avant d’entrer en scène à New York. On sait bien peu de choses sur ce Palisade, hormis la présence de diodes qui cascadent sur la partie latérale du bouclier avant, un peu à la manière de Cadillac. L’aspect mécanique devrait rester inchangé, alors qu’un V6 de 3,8 L assure l’entrain dans un segment plutôt concurrentiel où évolue son cousin, le Kia Telluride.

Lexus RZ

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS Première photo du Lexus RZ en version de production

Sans doute le dévoilement le plus attendu de ce salon, le Lexus RZ en livrée définitive annonce l’arrivée de la marque de luxe de Toyota dans le tout-électrique. Il devrait logiquement être construit sur le même châssis que le Toyota bZ4X, premier modèle électrique de la société mère.

PHOTO FOURNIE PAR LEXUS L’habitacle du Lexus RZ intégrant un volant rectangulaire semblable au controversé yoke de Tesla

L’acheteur aura évidemment droit à un degré de finition supérieur et... à un volant rectangulaire à la Tesla, si l’on en juge par une photo communiquée par Lexus. On ne peut écarter non plus un écart de puissance entre les deux modèles, pour assurer le rang hiérarchique supérieur du RZ.

Kia Telluride

PHOTO FOURNIE PAR KIA Première image du Kia Telluride redessiné montrant un traitement différent des optiques

Hormis le très attendu Niro qui a été présenté il y a quelques mois, Kia dévoilera un Telluride redessiné pour assurer sa compétitivité. Rien ne devrait cependant changer sur le plan mécanique, le modèle retient les services d’un V6 de 3,8 L de 291 ch en opposition à l’offre suralimentée de bien des concurrents. En guise d’avant-goût, on a publié une première image montrant un traitement différent des optiques avec des traits verticaux et une planche de bord redessinée avec un grand écran qui intègre le système d’infodivertissement et les instruments de mesure.