Chronique techno

La saison de la moto s’en vient… Pensons au modèle intelligent !

La neige est aussitôt fondue que spontanément, pour ne pas dire viscéralement, de nombreux amateurs de moto commencent à rêver de liberté et du souffle chaud de la saison estivale... Ils sont nombreux à attendre le jour J (le 16 mars au Québec) pour sortir leur engin et entamer la saison qu’ils espèrent la plus longue possible. Je ne suis malheureusement pas du nombre. Très tôt, j’ai compris que la moto n’était pas pour moi.