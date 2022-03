Q. Ma question est peut-être anodine, mais je préfère la poser à votre chronique qu’à un vendeur chez un concessionnaire. Je désire acheter un véhicule avec une traction intégrale, comme une Subaru. Je vois des sigles sur différents modèles comme AWD, TI, 4WD… est-ce le même type de traction ? Y a-t-il des différences entre les différents constructeurs automobiles ?



— Carole D.

Eric LeFrançois Collaboration spéciale

R. Votre question est tout à fait pertinente. Tous ces systèmes ne naissent pas égaux. Le rendement de chacun varie encore beaucoup d’un constructeur à l’autre. Cela s’explique en grande partie par la qualité et la quantité des processeurs et des calculateurs utilisés. Certains réagissent plus rapidement et analysent plusieurs facteurs à la fois.

Il existe plusieurs systèmes sur le marché, dont le plus répandu est celui à prise temporaire. Comme son nom l’indique, il entraîne les quatre roues seulement si le besoin se fait sentir. Sur une traction, par exemple, une partie du couple n’est acheminée au train arrière que si les roues avant manquent d’adhérence.

Au contraire, le dispositif à prise constante, lui, appelé rouage intégral, entraîne en tout temps les quatre roues et, ce faisant, entraîne généralement une consommation d’essence plus élevée. Enfin, il y a un troisième dispositif, celui que l’on trouve essentiellement sur les 4x4, les vrais. Plus rustique, celui-ci est généralement dépourvu de différentiel central et nécessite l’intervention du conducteur pour acheminer une partie de la puissance vers les roues qui ne sont pas normalement entraînées.

Il y a quelques années, le débat entre le rouage à prise constante et celui à prise temporaire tournait court. Le premier était, et de loin, considéré comme le plus performant. Or, le dispositif à prise temporaire a beaucoup progressé ces derniers temps. Le temps de réaction des capteurs chargés de redistribuer le couple et l’ajout (ou le perfectionnement) de béquilles électroniques complémentaires, comme le vecteur de couple, ont permis de réduire, voire d’annihiler, l’écart entre ces deux systèmes.

PLUS DE MOTRICITÉ

PHOTO DAVID DEWHURST, FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Kona

Q. Je vis dans les Cantons-de-l’Est depuis l’automne, et j’ai actuellement une Honda Fit 2016 qui, malheureusement, a beaucoup de difficulté en montagne ; à quelques reprises, j’ai eu de la difficulté à monter la côte de notre entrée. Je regarde pour une petite voiture à hayon ou un très petit VUS à quatre roues motrices. Mon choix actuel serait un Kona quatre roues motrices ou une Impreza (2022). Quel serait mon meilleur achat et avez-vous d’autres suggestions ? Je désire un petit format, c’est ce que j’ai toujours conduit.



— Louise R.

R. Vos deux choix se défendent, mais si vous recherchez une motricité supérieure, le dispositif de Subaru apparaît comme votre meilleur choix.

ON RACHÈTE ?

Q. Mon bail de 36 mois sur un Mazda CX-9 2019 arrive à échéance bientôt. Je suis satisfait de la voiture (malgré des disques de freins arrière qui s’usent un peu trop vite) et, critère important pour moi, j’aime sa conduite. J’envisage donc de l’acheter (23 600 $ plus taxes et des « frais de transaction » dont j’ignore le montant). Pensez-vous que ce soit ma meilleure option, surtout étant donné que (d’après ce que je lis ces temps-ci) la valeur marchande du véhicule risque d’être beaucoup plus élevée que le prix de rachat ? Aussi, est-il vrai que je pourrais alors obtenir le remboursement des 960 $ que je me suis laissé convaincre de payer pour un contrat de « protection esthétique de Mazda » auquel j’avoue ne pas comprendre grand-chose et qui n’aura finalement pas servi ?



— Serge T.

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Mazda CX-9

R. En effet, la valeur marchande est actuellement plus élevée. Vous ne précisez cependant pas le kilométrage de votre véhicule ni la version. Mais la somme demandée pour son achat (même en incluant les taxes) apparaît inférieure aux offres du marché. Quant à votre contrat de protection esthétique, celui-ci est remboursable seulement si cela est précisé au contrat initial. Sans quoi, vous ne pourrez réclamer cette somme. Maintenant, devriez-vous l’acheter ? Oui, mais devriez-vous le conserver ? Seulement si ce véhicule correspond toujours à vos besoins. Dans le cas contraire, revendez-le et vous éprouverez autant sinon plus de plaisir au volant d’un CX-5, voire du futur CX-50.

UN NOUVEAU CHOIX

Q. Après une New Beetle et une Mini Cooper, vous m’aviez suggéré la Golf 2,5 L en 2010 et je l’aime encore ! Il sera temps de la changer pour une voiture que je garderai tout aussi longtemps et avec un moteur à essence, svp. Une hybride durable et confortable me semblerait un bon choix sur le long terme, mais je suis totalement déphasée… et l’offre m’apparaît très uniformisée… La Honda Civic m’intéresse, mais j’ai gardé l’impression d’être assise au plancher sur un modèle plus ancien ; toutefois, j’ai confiance en Honda. J’aime moins Nissan, cependant… J’aimerais connaître vos choix, svp !



— Sylvie B.

PHOTO WES ALLISON, FOURNIE PAR HONDA Honda Civic 2022

R. La Civic a fait l’objet d’une refonte complète l’année dernière et représente toujours l’un des meilleurs choix de sa catégorie. Seul un essai de votre part permettra d’avoir le cœur net quant à la position de conduite, mais celle-ci devrait vous plaire. Vous devriez par ailleurs jeter un œil à la Corolla hybride, une berline confortable, fiable et économique.