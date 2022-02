L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a publié la semaine dernière son palmarès annuel des véhicules les plus sûrs. L’organisme sans but lucratif américain qui conduit les tests de collision les plus rigoureux a constaté une amélioration de la sécurité des véhicules en vente en Amérique du Nord.

Charles René La Presse

Pas moins de 101 modèles ont reçu la mention Top Safety Pick pour 2022, une hausse de 9 modèles par rapport à l’année dernière. De ce chiffre, 65 ont reçu l’accolade de Top Safety Pick+, soit la meilleure note décernée à la suite d’une série de tests, dont l’évaluation de la performance des phares.

C’est le groupe Hyundai — intégrant les constructeurs Genesis, Hyundai et Kia — qui a été le plus représenté dans cette distribution de prix. Pas moins de 21 modèles de ces marques ont récolté la mention Top Safety Pick, dont 11 Top Safety Pick+. Le groupe Volkswagen (qui inclut Audi) est tout juste derrière après avoir raflé huit prix Top Safety Pick+ et trois Top Safety Pick. Volvo ferme la marche avec 10 trophées Top Safety Pick+.

Au-delà des bilans par constructeur, l’IIHS a dénoté une amélioration chez les minifourgonnettes avec quatre représentantes sur le présent palmarès, le double de l’année dernière. Ce sont essentiellement toutes les représentantes du segment au Canada, sauf la Chrysler Grand Caravan. Trois camionnettes ont aussi obtenu le Top Safety Pick (RAM 1500, Ford F-150 et Hyundai Santa Cruz) en opposition à une seule l’année dernière.

Pour 2023, l’IIHS ajoutera un test supplémentaire pour récolter le prix : la détection nocturne des piétons par les systèmes actifs de sécurité. La bonne performance des phares sera aussi nécessaire pour mettre la main sur le prix Top Safety Pick.