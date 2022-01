L’année 2022 s’annonce pour le moins féconde en dévoilements. Les constructeurs poursuivent sur le chemin de l’électrification tout en assurant une sortie glorieuse au moteur thermique. Voici cinq dévoilements à ne pas manquer au cours de l’année.

Charles René La Presse

Audi A6 e-tron

Après la mise en marché de l’exceptionnelle e-tron GT, l’A6 e-tron cherchera à défendre les couleurs d’Audi dans un segment moins onéreux. Se présentant avec une approche moins sportive que celle de sa sœur, cette nouvelle livrée sera commercialisée parallèlement à la version à essence de l’intermédiaire. La nouvelle plateforme modulaire PPE (pour Premium Platform Electric) sera employée dans ce nouveau mandat. L’étude de style dévoilée l’année dernière A6 e-tron concept de 470 ch produits par deux moteurs électriques donne un avant-goût assez complet du modèle de production qui sera présenté cette année.

Chevrolet Blazer électrique

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Le Chevrolet Blazer RS 2022

Bien des amateurs du Blazer ont froncé les sourcils à la vue de sa dernière génération dévoilée en 2018. Sa posture généraliste de multisegment entrait en contradiction avec le passé de baroudeur du modèle, une occasion manquée, diront certains, de battre de vitesse Ford avec son Bronco. On sait maintenant que l’avenir du modèle passera par l’électrification. La grande patronne de General Motors, Mary Barra, a récemment confirmé en marge du Consumer Electronics Show qu’une version électrique du Blazer sera commercialisée au printemps 2023, sans détailler ses caractéristiques. Avec la plateforme électrique modulaire BEV3 du géant américain et la technologie Ultium, ce nouveau venu pourrait bien venir brouiller les cartes et donner un nouveau souffle au Blazer.

Ford Mustang

PHOTO FOURNIE PAR FORD La Ford Mustang 2022

Il est toujours délicat de faire évoluer un modèle légendaire tout en s’assurant de ménager les attributs qui nourrissent sa trame narrative. Voilà le défi auquel Ford fait actuellement face alors que la présente génération de la Mustang arrive en fin de parcours. D’après plusieurs publications spécialisées, le prochain et septième chapitre du pony car original est en cours de rédaction pour une mise en production dès mars 2023. Pour la première fois de son histoire, l’américaine pourrait offrir un duo de moteurs hybrides — un quatre-cylindres turbo et un V8 — afin de contenir sa soif. Certaines rumeurs pointent également vers l’offre d’une livrée à rouage intégral. Nous aurons sans doute droit à plus de détails dans le courant de l’année ainsi qu’à un dévoilement en prévision de sa commercialisation.

Polestar 3

PHOTO FOURNIE PAR POLESTAR Le Polestar 3 en habit de camouflage

Tablant sur une entrée en matière fort probante avec ses modèles 1 et 2, Polestar presse l’accélérateur pour assurer le développement de sa gamme. La filiale haute performance électrique de Volvo lancera cette année le troisième modèle de son histoire qui rejoindra la berline 2 dans son catalogue actuel. Le Polestar 3, un VUS compact, sera le premier modèle de l’histoire de la marque assemblé aux États-Unis. Polestar avance qu’il sera doté d’un système de conduite semi-autonome fort perfectionné appuyé sur la télédétection par laser. Aucun mot pour le moment sur l’autonomie ni la puissance proposées, mais une première image d’un exemplaire camouflé suggère une approche stylistique profilée.

Volkswagen ID.Buzz

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Le Volkswagen ID.Buzz Concept a été exposé pour la première fois au salon de Detroit de 2017.

Qui a dit que la nostalgie ne faisait plus vendre ? Certainement pas Volkswagen, qui s’apprête à réanimer son iconique Microbus, cette fois sous une forme entièrement électrique. L’ID.Buzz, c’est le nom du prototype, sera officiellement dévoilé le 9 mars prochain. Volkswagen Canada nous a confirmé qu’il sera offert sur notre marché. D’après Car & Driver, la livrée américaine de la création aura droit à une version à propulsion de 200 ch et à une livrée à rouage intégral de 300 ch, ce qui devrait être offert ici également. Cette addition à la gamme Volkswagen soufflera un vent de fraîcheur et permettra sans doute à bien des familles de se tourner vers un modèle électrique, si le prix est évidemment concurrentiel.