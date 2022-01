L’électrique prendra de plus en plus de place dans le paysage automobile en 2022. À la suite des nombreuses annonces de cibles ambitieuses financées à coups de milliards, les constructeurs poursuivent leur plein d’électrons. Il n’en demeure pas moins que les véhicules à essence ne disparaîtront pas pour autant, les constructeurs tentant de profiter des dernières années devant eux pour relancer des modèles pour passionnés. Tour d’horizon des créations les plus attendues.

Acura Integra

Dévoilée en grande pompe en marge du Salon de Los Angeles lors d’une présentation exempte de détails techniques, l’Integra sera présentée sous sa forme finale cette année pour préparer une commercialisation en 2023. La compacte enfilera une carrosserie à cinq portes et sera offerte avec une boîte manuelle. Acura veut la garder accessible avec une facture de départ de 35 000 $.

BMW i4

PHOTO FOURNIE PAR BMW La BMW i4

En excluant l’i3 qui assurait les balbutiements de BMW dans l’électrique, l’arrivée cette année de l’i4 marque un jalon important de démocratisation pour la marque bavaroise. La compacte, qui cible la Tesla Model 3, aura un prix de départ de 57 942 $, en échange de quoi on obtiendra 335 ch livrés aux roues arrière et plus de 475 km d’autonomie estimée. Une livrée à rouage intégral est aussi promise avec 536 ch et une facture de 75 942 $.

Cadillac Lyriq

PHOTO FOURNIE PAR CADILLAC Le Cadillac Lyriq

Premier véhicule électrique de l’histoire de Cadillac, le Lyriq s’aventure dans un segment qui peut être grandement lucratif s’il s’avère à la hauteur de la mission. Basé sur la nouvelle plateforme Ultium de General Motors, ce nouveau venu sera d’abord proposé en version à propulsion de 340 ch s’alimentant à même une batterie de 100,4 kWh. Cadillac estime qu’il peut parcourir plus de 480 km. Le prix d’entrée est fixé à 70 148 $.

Chevrolet Corvette Z06

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET La Chevrolet Corvette Z06 sera proposée autant en version à panneau de toit amovible que décapotable.

Les ingénieurs de Chevrolet ont voulu faire de cette dernière Corvette Z06 une démonstration de savoir-faire, mais aussi une célébration. Embarquant un bouillant V8 LT6 de 5,5 L à double arbre à cames en tête dont les bielles sont boulonnées à un vilebrequin à plat, cette américaine veut faire ce que Ferrari ne fait plus : un moteur atmosphérique expressif. Capable de grimper à 8600 tr/min, cette pièce précieuse produit 670 ch et est couplée à une boîte à double embrayage (8 rapports).

Chevrolet Silverado électrique

PHOTO FOURNIE PAR CHEVROLET Le Chevrolet Silverado électrique s’inspirera de Tesla avec son toit complètement vitré.

Au moment d’écrire ces lignes, on avait un portrait plutôt sommaire du Chevrolet Silverado électrique qui avance une autonomie de 644 km et un système révolutionnaire de quatre roues directrices pour favoriser son agilité. La camionnette pleine grandeur fera l’objet d’un dévoilement jeudi pour s’attaquer au Ford F-150 Lightning sur un champ de bataille à l’américaine. Chose certaine, si le positionnement est bon, c’est tout un segment extrêmement important qui pourrait progressivement basculer vers l’électrique.

Ford F-150 Lightning

PHOTO FOURNIE PAR FORD Le Ford F-150 Lightning

Sans doute le véhicule électrique le plus attendu de 2022, le Ford F-150 Lightning aspire à assurer l’avenir du best-seller avec un bouquet de moteurs électriques produisant 426 ch ou 563 ch. Selon la livrée choisie, il pourra parcourir jusqu’à 370 km ou 480 km, et sa batterie pourra alimenter votre maison en cas de panne de courant. Ford cible une capacité de remorquage de 4500 kg. Il faudra cependant attendre un peu avant d’avoir un portrait financier de ce nouveau venu.

Honda Civic Type R

PHOTO FOURNIE PAR HONDA La Honda Civic Type R poursuit son développement en habit de camouflage sur le circuit de Suzuka, au Japon.

La génération précédente de la Honda Civic Type R a été encensée pour sa capacité à marier l’aspect pratique d’une compacte à un châssis magnifiquement équilibré. La deuxième génération de la sportive à être offerte en Amérique du Nord, actuellement en gestation, promet un design plus mature. Son charismatique quatre-cylindres de 2 L devrait revenir avec probablement quelques chevaux supplémentaires, et Honda a assuré que la boîte manuelle reviendra. Plus de détails à venir lors de son dévoilement prévu dans quelques semaines.

Lucid Air

PHOTO FOURNIE PAR LUCID La Lucid Air dans le studio de vente du constructeur à Vancouver

Première concurrente directe américaine de la Tesla Model S, la Lucid Air promet de faire la vie dure à cette pionnière du luxe électrique. Tablant sur un dessin indéniablement plus moderne, elle sera aussi plus abordable avec une fourchette de prix débutant à 105 000 $. Avec des puissances variant de 480 ch à 1111 ch (!), elle s’annonce aussi extrêmement vive et sera uniquement proposée avec le rouage intégral. L’autonomie ciblée variera entre 653 et 836 km.

Mercedes-Benz EQE

PHOTO FOURNIE PAR MERCEDES-BENZ La Mercedes-Benz EQE 350, la livrée d’entrée au Canada de ce nouveau modèle

Se présentant sous des airs d’EQS qui a fait un cycle de séchage complet, cette EQE deviendra la berline électrique la plus abordable de Mercedes-Benz lors de son arrivée sur notre marché cette année. En introduction, on aura droit à une version bimoteur de 288 ch tirant son énergie d’une batterie de 90 kWh capable d’assurer une autonomie de 545 km, selon le protocole de mesure européen. Ce chiffre fondra légèrement lorsqu’on appliquera le cycle de mesure nord-américain.

Nissan Ariya

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN Le Nissan Ariya

Deuxième modèle de Nissan à ne pas faire usage de l’essence pour se mouvoir, l’arrivée de l’Ariya était annoncée depuis plus d’un an. Qu’à cela ne tienne, le VUS compact sera lancé en 2022 avec une structure des versions somme toute conventionnelle : version à traction de 214 ch ou 238 ch pouvant parcourir jusqu’à 482 km et livrée à rouage intégral de 335 ch ou 389 ch d’une autonomie maximale de 426 km.

Nissan Z

PHOTO FOURNIE PAR NISSAN La Nissan Z

La 370Z n’est plus, vive la Z ! Nissan a puisé dans son héritage sportif pour prolonger sa lignée Z, un pilier de son rayonnement en Amérique du Nord. Adoptant une approche évolutive, elle retravaille le châssis de sa devancière et adopte la suralimentation par l’entremise d’un V6 de 3 L biturbo de 400 ch. La manuelle demeure grâce à l’apport d’une boîte à six rapports appuyée par une boîte automatique à neuf rapports.

Kia EV6

PHOTO FOURNIE PAR KIA Le Kia EV6

Cousin de l’Ioniq 5 qui a posé ses roues récemment chez les concessionnaires Hyundai, l’EV6 est sculpté plus en courbes. Son positionnement sera aussi plus dynamique avec une version promise à deux moteurs de 577 ch. L’autonomie maximale, toutes versions confondues, est annoncée à 480 km, et la recharge ultrarapide de 350 kW est enchâssée de série. Kia n’a toutefois pas ouvert son calepin des prix, mais ils devraient logiquement être très près de ceux de l’Ioniq 5, qui démarrent à 44 999 $.

Rivian R1T

PHOTO FOURNIE PAR RIVIAN Le Rivian R1T

Officiellement la première camionnette entièrement électrique à amorcer sa production, le Rivian R1T traversera la frontière canado-américaine cette année. Il étale une fiche technique passablement impressionnante pour sa livrée la plus coûteuse (111 250 $) : 835 ch de puissance, 640 km d’autonomie et une capacité de remorquage de 4990 kg. La livrée de base pourra parcourir 480 km. Une suspension pneumatique permet à la camionnette d’augmenter sa garde au sol de 15 cm sur commande.

Toyota GR Corolla

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA La Toyota GR Corolla sera basée sur l’actuelle Toyota Corolla à hayon (photo).

Heureuse surprise qui a été annoncée par diverses publications Instagram et corroborée par le magazine Motor Trend : Toyota proposera une version sportive de sa Corolla à hayon. Elle s’appellera GR Corolla et sera mue par le trois-cylindres turbocompressé de la GR Yaris européenne dont la puissance pourrait dépasser les 260 ch. La boîte manuelle et le rouage intégral permettront encore plus de plaisir.

Toyota bZ4x/Subaru Solterra

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le Toyota bZ4x

Projet commun d’envergure, les bZ4x et Solterra permettront à Toyota et à Subaru d’entrer dans l’électrique par la grande porte des VUS compacts. Pour le moment, les détails sont ténus, sinon que Toyota offrira une livrée à traction et à rouage intégral, alors que Subaru respectera la tradition de la transmission intégrale de série. On cible une autonomie maximale de 400 km.