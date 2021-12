PHOTO FOURNIE PAR BMW

La BMW i3

Lancée en 2013, l’i3 aura été la toute première voiture électrique produite par BMW. On pourrait ainsi considérer cette citadine comme une voiture laboratoire, intégrant la fibre de carbone et des matières recyclées dans sa confection. Sa version hybride rechargeable était toutefois peu convaincante et les 246 km d’autonomie de sa livrée électrique ne lui permettaient plus de jouer à armes égales avec les nouveaux venus.