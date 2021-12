Le Salon international de l’auto de Montréal (SIAM) 2022 n’aura finalement pas lieu en janvier prochain. L’évènement a été annulé la semaine dernière en raison de la détérioration de la situation sanitaire liée au variant Omicron de la COVID-19.

« Ce n’est vraiment pas de gaieté de cœur que nous prenons cette décision », a déclaré Luis Pereira, directeur général du SIAM, par voie de communiqué la semaine dernière. Il s’agira de la deuxième édition de suite qui est annulée en raison de la pandémie.

Les gens qui ont déjà acheté leurs billets recevront un remboursement complet, précise l’organisation.

Le SIAM avait annoncé en novembre se préparer à une édition allégée, alors que plusieurs constructeurs avaient signifié leur absence.

La direction du plus grand rendez-vous automobile canadien, le Salon international de l’automobile canadien qui se tient à Toronto, a aussi annoncé la même journée qu’elle ne tiendrait pas l’évènement en février 2022.

Certes, on peut rejeter la faute sur la pandémie dans les deux cas, mais on ne peut écarter le désintéressement de plus en plus marqué des constructeurs pour ces démonstrations coûteuses et souvent complexes à organiser.