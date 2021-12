Guide auto

La quête d’un véhicule à empreinte nulle se poursuit

De concert avec sa société mère Volvo, Polestar est sans doute l’un des constructeurs qui accordent le plus d’attention à son empreinte écologique. Que ce soit la traçabilité des matières utilisées dans les batteries ou l’usage de matériaux recyclés, on s’efforce de diminuer l’impact de la production automobile sur l’environnement. La marque poursuit également le but ultime depuis le début de l’année : la carboneutralité d’un modèle.