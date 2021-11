Une végétation tropicale d’un vert impossible. Un volcan qui touche les nuages au milieu de l’océan. Des routes qui serpentent partout. Des sentiers autant qu’on en souhaite. Et la nouvelle Husqvarna Norden 901. Essai « aventure » dans l’archipel des Açores. Parce que quelqu’un doit le faire…

Bertrand Gahel Collaboration spéciale

L’aventure, toujours l’aventure

Un jour, les psychologues devront se pencher sur cette période où l’idée de l’aventure a simultanément séduit l’imaginaire de tant de gens. La force du sentiment est telle qu’elle est à remplacer la voiture par le VUS dans le monde de l’auto et multiplie les aventurières dans celui de la moto. Une importante distinction, toutefois, entre ces deux univers est qu’une aventurière ne peut se contenter de faire la pose. Elle doit être à la hauteur, ou elle sera boudée. Or, des modèles réellement capables d’affronter tout type de terrain existent déjà, rendant le développement d’une nouveauté convaincante d’autant plus ardu. C’est dans ce contexte que débarque la nouvelle Husqvarna Norden 901.

Une bonne génétique

Tous les modèles routiers Husqvarna empruntent certains éléments à KTM – les marques appartiennent au même groupe. Dans le cas de la Norden 901, le châssis et le bicylindre parallèle de 889 cc produisant 105 ch de la réputée KTM 890 Adventure sont intégralement repris. Pour le reste, Husqvarna a installé des suspensions réglables à long débattement, une grande roue de 21 po à l’avant, des freins puissants avec ABS pouvant être partiellement ou complètement désactivé, une suite d’aides électroniques comprenant le contrôle de traction, et des pneus Pirelli Scorpion Rally STR « route et sentier ». Des éléments de carénage exclusifs à la Norden lui confèrent son propre style.

Un format invitant

Avec une masse en ordre de marche légèrement sous les 220 kg et une hauteur de selle raisonnable (dans la plus basse des deux positions), la Norden 901 propose un format agréablement accueillant. Sa direction précise, sa grande stabilité et son excellent freinage en font une monture maniable et très agréable sur la route. Mais c’est surtout une fois sorti de l’environnement routier que l’importance de ce gabarit modéré est révélée, ce dernier permettant même au pilote de calibre moyen de rouler en terrain abîmé de manière assez agressive sans trop de stress. Dans des mains expertes, la Norden 901 prend la forme d’une hors-routière très sérieuse.

Des suspensions stupéfiantes…

Peu importe ses autres qualités, si une aventurière n’est pas équipée de suspensions adéquates en sentier, elle ne devient qu’un exercice de style. Si la Norden 901 a du style, elle a aussi des suspensions absolument stupéfiantes. Sortir d’une route serrée en lacet qu’on vient d’attaquer à un rythme qu’une vraie sportive peinerait à suivre, puis grimper – en ralentissant à peine – jusqu’au sommet d’un volcan par des chemins de terre et de roches creusés par les torrents d’eau de pluie, avec la même moto et sans même ajuster les suspensions, devrait être impossible. Grâce aux suspensions phénoménales de la nouveauté, c’est exactement ce qu’on a fait et refait durant l’essai.

… secondées par des pneus incroyables

Avec les pneus, on doit généralement choisir : route ou hors route. Les Pirelli de la Norden 901 sont une exception. On peut leur faire confiance sous la pluie et les pousser à un rythme extrême en courbe, et ce, sans même se douter qu’il ne s’agit pas de pneus exclusivement routiers. Puis, sans même ajuster leur pression, ils permettent non seulement de passer à la terre et au gravier comme si de rien n’était, mais aussi de s’aventurer avec modération dans la boue et le sable. La combinaison de ces pneus et des suspensions décrite plus haut est l’arme secrète de la Norden.

Des devoirs à faire pour l’électronique

La nouveauté offre presque toutes les fonctions électroniques et les assistances au pilotage en vogue : le contrôle de traction, le choix de désactiver l’ABS entièrement ou seulement à l’arrière pour rouler en sentier, la connectivité à un téléphone cellulaire, les modes permettant de réduire la puissance de 105 à 82 ch, et bien plus. Mais la façon d’activer ces fonctions et de passer de l’une à l’autre n’est pas du tout intuitive, simple ou directe, d’autant plus que ça doit parfois être fait en roulant. On s’y habitue à force de le refaire, mais maintenant que toute l’information se trouve sur un écran couleur, le tout devrait être bien plus facile.

Conclusion

La Norden 901 étant mue par le même bicylindre coupleux et amusant que celui de la KTM 890 Adventure et la nouveauté reprenant également le châssis de la KTM sans modification, il serait illogique d’attendre des deux modèles qu’ils soient complètement différents. Et pourtant, les distinctions suffisent pour conclure que l’élève a dépassé le maître. Plus confortable, bien mieux dessinée et beaucoup plus polyvalente, la Norden 901 doit carrément être considérée comme une référence en matière d’aventurière, toutes cylindrées confondues. Assez puissante pour amuser, pas assez lourde pour gêner en sentier et confortable en enfilant les kilomètres sur la route : elle est brillante.

Fiche technique Marque : Husqvarna

Modèle : Norden 901

Prix : 15 199 $

Garantie : 2 ans/24 000 miles (38 624 km)

Moteur : bicylindre parallèle de 889 cc refroidi par liquide

Transmission : 6 rapports, entraînement final par chaîne

Poids tous pleins faits : 219 kg

Frein avant : 2 disques avec étriers à 4 pistons et ABS

Frein arrière : 1 disque avec étrier à 2 pistons et ABS

Pneu avant : 90/90 R21

Pneu arrière : 150/70 R18

Les frais de transport et d’hébergement ont été payés par Husqvarna.

Bertrand Gahel est l’auteur du Guide de la moto.