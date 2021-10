Guide auto

Mercedes EQS

La marathonienne

(Munich, Allemagne) Il y a un peu plus de deux ans, Mercedes-Benz nous a conviés à l’avant-première médiatique de son premier véhicule électrique, l’EQC. Ce modèle dont la commercialisation devait commencer quelques mois plus tard n’a jamais traversé l’Atlantique. Une décision dictée en partie par nos distributeurs, explique Ola Källenius, président du conseil d’administration de Daimler et de Mercedes, dans le cadre d’une table ronde à laquelle a participé La Presse la semaine dernière. Soucieuse de marquer les esprits, la firme allemande table maintenant sur l’EQS, une berline électrique élitiste, pour faire étalage de son savoir-faire.