Trucs et conseils

Conseils d'expert

L’automobile en questions : des devoirs à faire

Q. J’ai actuellement une Toyota Matrix 2010 que j’ai vraiment aimée. Par contre, la peinture commence à s’enlever sur certaines parties, le silencieux tient par la peur, la climatisation est moins efficace, les pneus sont à changer. Sinon, elle va bien et n’a pas de rouille. Est-ce que ça vaut la peine de tout faire réparer ou devrais-je la changer ? Et la changer pour quoi ? J’aime la fiabilité de Toyota et la hauteur du véhicule. Je n’ai pas un gros budget. Je vais dans les Cantons-de-l’Est toutes les fins de semaine. Devrais-je acheter une auto neuve ou d’un an ou deux ? La nouvelle Toyota Corolla Cross ? Une Subaru ? Une Hyundai Kona ? — C. Boivin