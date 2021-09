Q. J’ai actuellement une Toyota Matrix 2010 que j’ai vraiment aimée. Par contre, la peinture commence à s’enlever sur certaines parties, le silencieux tient par la peur, la climatisation est moins efficace, les pneus sont à changer. Sinon, elle va bien et n’a pas de rouille. Est-ce que ça vaut la peine de tout faire réparer ou devrais-je la changer ? Et la changer pour quoi ? J’aime la fiabilité de Toyota et la hauteur du véhicule. Je n’ai pas un gros budget. Je vais dans les Cantons-de-l’Est toutes les fins de semaine. Devrais-je acheter une auto neuve ou d’un an ou deux ? La nouvelle Toyota Corolla Cross ? Une Subaru ? Une Hyundai Kona ?



— C. Boivin

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

R. Avant toute chose, il vous faut obtenir quelques devis. Avez-vous obtenu une estimation d’un carrossier ? La climatisation est moins efficace, mais cette situation est-elle attribuable à une fuite des canalisations, à une baisse d’efficacité du compresseur ou encore à un manque de liquide réfrigérant ? Quant au silencieux et aux pneus, ils font partie de l’entretien normal. Aussi, de votre envoi, vous ne faites aucunement mention du kilométrage de votre véhicule. Difficile d’établir un diagnostic à distance. Cela dit, une occasion récente représente un choix intéressant, mais attention : les prix des véhicules d’occasion sont, comme les maisons, gonflés par les temps qui courent. Il faut faire certains calculs avant. La nouvelle Corolla Cross, dont nous publierons un essai complet dans quelques semaines, représente une option intéressante. Mais au moment d’écrire ces lignes, son prix n’avait toujours pas été communiqué. Si le rouage intégral n’est pas essentiel pour vous, vous pourriez aussi vous tourner vers le C-HR de Toyota.

ON NE S’INQUIÈTE PAS

Q. Le 20 août dernier, j’ai commandé une Chevrolet Bolt EUV 2022. On me dit qu’elle devrait arriver chez le concessionnaire fin novembre ou début décembre 2021. À mon retour à la maison, j’apprends par les nouvelles en ligne que Chevrolet rappelle toutes les Bolt afin de remplacer des composants de la batterie qui peuvent causer des incendies. Les propriétaires de Bolt sont invités à limiter la recharge à 90 %, et à laisser la voiture garée à l’extérieur. Bien sûr, je suis inquiet. Je me pose des questions. Devrais-je annuler ma commande ? La voiture qui m’est destinée sera-t-elle munie d’une nouvelle batterie sans danger, ou serai-je obligé d’attendre mon tour pour qu’une nouvelle batterie soit installée ?

— Pierre P.

PHOTO ALEX WONG, AGENCE FRANCE-PRESSE La Chevrolet Bolt EV

R. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter ou de remettre en question votre achat. Le véhicule dont vous prendrez livraison aura fait l’objet des modifications nécessaires. Et les concessionnaires de la marque nous informent que ce rappel se déroule rondement pour les véhicules visés déjà en circulation.

UN NOUVEAU DIAGNOSTIC

Q. Nous avons présentement une Kia Sorento SX 2014 avec 135 000 km au compteur. Après un récent entretien chez le concessionnaire pour un rappel, on nous annonce que le véhicule a besoin de plusieurs réparations puisqu’il y a des fuites d’huiles et de refroidisseurs — nous n’avions aucune idée de cela. Une estimation de quelque 3000 $ + taxes de réparations nous a été remise. On pensait garder le véhicule encore deux ou trois ans, mais avec ce montant, on se questionne, puisque nous ne faisons plus beaucoup de kilométrage grâce au télétravail, qui va perdurer dans notre cas. Nous commençons à regarder les voitures 100 % électriques, comme la Bolt. On change ou on répare ?

— Frédéric D.

PHOTO FOURNIE PAR KIA La Kia Sorento 2014

R. Votre véhicule actuel ne se trouve plus sous la garantie du constructeur. Pourquoi ne pas demander l’avis d’un autre technicien (de confiance) en dehors du réseau de la marque avant de songer à vous départir de votre véhicule ? Peut-être est-il en mesure de tenir bon encore deux ou trois ans. Aussi, il faut faire attention à ne pas mêler les réparations et l’entretien normal dans votre évaluation des travaux.

ON REPREND LA ROUTE AVEC ?

Q. Nous avons une Mazda 3 sport 2011 et nous voulons changer de véhicule d’ici quelques mois. Nous faisons de la route surtout les fins de semaine, de 100 à 200 km, et parfois de longs trajets. Pour vous donner une idée, le véhicule affiche au compteur 250 000 km après plus de 10 ans. Nous ne savons pas vers quelle marque nous diriger, mais nous savons que nous voulons un véhicule plus haut de terre, contrairement à ce que nous possédons actuellement. Nous voulons aussi un modèle hatchback dans la même gamme de prix ou un peu moins.

— Linda

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA La Mazda 3

R. Présumons que votre Mazda vous a procuré beaucoup d’agrément. Sommes-nous dans l’erreur ? Dans ce cas, vous pourriez réitérer votre confiance dans cette marque. Si votre actuelle Mazda 3 correspond à vos besoins et vos attentes, la nouvelle n’en est que meilleure. Vous pourriez également regarder la Corolla hatchback.