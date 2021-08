Voici quelques-uns des principaux concurrents du Nissan Pathfinder 2022. Vous trouverez plus bas l’avis des propriétaires sur le Pathfinder.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Hyundai Palisade

PHOTO DREW PHILLIPS, FOURNIE PAR HYUNDAI Hyundai Palisade

Prix : à partir de 41 399 $

Le Palisade (cela vaut également pour le Kia Telluride) apparaît plus valorisant, plus cossu que le Pathfinder. Par rapport à ce dernier, toujours, le Palisade semble plus soigné et bénéficie aussi d’une meilleure couverture de garantie : 5 ans/100 000 km comparativement à 3 ans/60 000 km pour le Nissan. En contrepartie, le Palisade ne remporte pas tous les points de comparaison. La consommation de son moteur V6 est plus importante. Et Hyundai n’offre toujours pas une version hybride. À cela s’ajoutent un comportement routier moins inspirant encore que celui du Pathfinder et une capacité de remorquage moindre.

Jeep Grand Cherokee L

PHOTO STELLANTIS, FOURNIE PAR GROUPE STELLANTIS Jeep Grand Cherokee L

Prix : à partir de 52 495 $

Tout comme le Pathfinder, le Grand Cherokee L cherche à faire oublier sa fiabilité douteuse. Face à son rival japonais, l’utilitaire américain offre une meilleure capacité de remorquage, un habitacle à la présentation plus recherchée et des aptitudes hors route hors pair. En contrepartie, le Pathfinder est beaucoup moins cher à acquérir, propose une liste de caractéristiques de série plus étoffée et se révèle aussi plus sobre à la pompe que le V6 de 3,6 L. Le V8 offert en option ? N’en parlons pas.

Toyota Highlander

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Highlander

Prix : à partir de 46 450 $

Le Highlander de Toyota s’est forgé une réputation d’utilitaire sérieux, pratique et classique, dont il n’a pas l’intention de s’écarter. Le Pathfinder est, pour sa part, plus hardi, plus spacieux, plus confortable et plus astucieux dans plusieurs domaines. En contrepartie, le Nissan ne peut à ce stade-ci prétendre offrir un dossier de fiabilité aussi immaculé que le Highlander ni une valeur à la revente aussi élevée. En outre, le Toyota propose une motorisation hybride qui atténue sa consommation.

L’avis des propriétaires sur le Nissan Pathfinder

Infidèle

Je possède un Nissan Pathfinder 2017 avec 88 500 km au compteur. Très bruyant, surtout au niveau de la transmission CVT. L’hiver, je dois rouler doucement pour m’assurer de la bonne lubrification de la transmission, car j’ai toujours l’impression qu’elle reste coincée. J’ai dû faire réparer, à mes frais, le climatiseur à 65 000 km. […] J’ai possédé pendant six ans un Toyota Highlander et jamais je n’ai rencontré le moindre problème. Je crois que je vais opter pour Toyota l’an prochain.

– Michel D.

Confortable, mais…

Je suis propriétaire d’un Pathfinder SV 2016 et j’ai dû faire face à des problèmes de fiabilité du véhicule. Après la fin de la garantie de base, le système de climatisation (tubulure arrière : + de 1000 $) et l’alternateur ont été remplacés. Des pièces difficiles d’accès et entraînant des coûts importants de main-d’œuvre. J’ai assumé les frais de réparation en très grande partie, mais Nissan a fait sa part même si la garantie était échue. Beau geste. Le Pathfinder est confortable si on le compare à la concurrence et c’était un critère important pour moi lors de l’achat. Sur le plan de la fiabilité, on repassera !

— Denis L.

Des bris incompréhensibles

J’ai un Pathfinder 2014. Je n’ai jamais eu autant de problèmes avec un véhicule. Les problèmes de transmission bien connus se sont concrétisés avec un changement de cette dernière. Voici les nombreux éléments problématiques changés avant 110 000 km : catalyseur, pare-soleil, barre de plastique qui se détache, climatiseur, moteur des glaces électriques, problème au niveau du moteur (capteurs) qui a coûté 2000 $. Des pièces très onéreuses et visiblement fragiles. Un puits sans fond.

– Pierre-Yves L.