Trucs et conseils

Conseils d’expert

L’automobile en questions : cul-de-sac

Q. Je suis propriétaire d’une Toyota Echo 2005 achetée en 2004 et qui compte maintenant près de 250 000 km au compteur. Elle prend de l’âge, à ma grande tristesse : elle est fiable, peu coûteuse en essence et en réparations. Je cherche un véhicule hybride ou électrique. Achat ou location ? Je veux encore investir pour du long terme et mon budget est de 36 000 $ après rabais verts. Je suis à 20 minutes du travail et prends l’autoroute pour m’y rendre. Toyota Prime, Chevrolet Volt ou un autre modèle ? Toyota mettra-t-il en vente une sous-compacte totalement électrique sous peu ? — Pauline R.