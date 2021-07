Neil Peart n’était pas qu’un excellent musicien, il avait aussi une grande passion pour l’automobile. Le batteur du groupe canadien Rush, qui s’est éteint le 7 janvier 2020, a accumulé une magnifique collection de voitures au fil des ans. Elle sera mise aux enchères les 13 et 14 août prochain par la maison Gooding & Company.

Charles René La Presse

La pièce de résistance de la collection est sans doute une Shelby Cobra 289 1965. Rares sont les exemplaires originaux, et celui-ci a fait l’objet d’une restauration complète au milieu des années 2000. Il est évalué entre 900 000 $ US et 1 million US. Le volet nord-américain de sa collection est complété par une Chevrolet Corvette 1963, présentant les glaces arrière séparées (Split-Window), un élément fort recherché qui pousse sa valeur entre 150 000 $ US et 180 000 $ US.

PHOTO RICH FURY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Neil Peart, batteur du groupe canadien Rush

Le reste de la collection est entièrement européen. Une Lamborghini Miura 1970 P400 S évaluée entre 1,2 et 1,5 million US trône au sommet en matière de valeur, mais également par sa grâce indémodable qui avait fait craquer à l’époque un autre virtuose musical, Miles Davis. Une sublime Aston Martin DB5 1964, popularisée évidemment par James Bond dans le film Goldfinger, ajoute une touche anglaise à la collection en parallèle à une Jaguar E-Type 1964. Une Maserati Ghibli 4.9 SS 1973 et une Maserati Mistral Spider 1965 complètent le portrait, montrant l’amour de Peart pour la marque au trident.

Un majestueux ensemble rassemblé par un véritable connaisseur.