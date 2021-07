Pandémie, pénurie de microprocesseurs et transition électrique entraînent des retards de livraison. Voilà pourquoi vous ne pouvez dorénavant plus acheter un véhicule le mercredi et en prendre possession le vendredi suivant.

Éric LeFrançois Collaboration spéciale

Prévoyant, Pierre Chauveau commande auprès de son concessionnaire un Ford Escape hybride rechargeable en mars 2020... Il l’attend toujours. « Le dépositaire ne cesse depuis de reporter ma date de livraison. » Problèmes de fiabilité, pandémie, disponibilité de batteries figurent parmi les problèmes auxquels a fait face le constructeur et qui ont freiné la production de ce modèle.

L’Escape hybride rechargeable n’est pas le seul véhicule, cependant, à aiguiser la patience des consommateurs. De nombreux autres tardent à descendre dans la rue et eux aussi ont un chapelet d’excuses (justifiées) pour expliquer leur retard.

Les essentiels semi-conducteurs

La pénurie des semi-conducteurs figure naturellement en tête de liste pour expliquer les retards de livraison de certains modèles et de certaines options. Un véhicule compte en moyenne 90 semi-conducteurs, selon des responsables de l’industrie. Ces capteurs sont essentiels au fonctionnement de plusieurs composants (ABS, correcteur de stabilité électronique, gestion-moteur, etc.). Aucun modèle n’y échappe.

Et les délais s’allongent encore davantage si le consommateur souhaite que son véhicule soit doté d’accessoires de sécurité optionnels (dans certaines catégories) comme les capteurs d’angles morts, la caméra périphérique ou encore l’assistance au stationnement. Les constructeurs, qui ont tout intérêt à privilégier les modèles plus haut de gamme – ceux-ci leur offrent de meilleures marges bénéficiaires –, doivent dans certains cas ralentir ou suspendre momentanément la production.

Les concessionnaires interrogés par La Presse ont quelques réticences à admettre ouvertement que le contexte actuel pénalise leurs clients. En revanche, ils admettent, sous le couvert de l’anonymat, que la demande surpasse l’offre et entraîne les prix à la hausse, voire des surenchères de plusieurs milliers de dollars.

Une situation qui risque de perdurer encore de longs mois, estiment les principaux acteurs de l’industrie qui, visiblement, n’avaient pas anticipé une reprise aussi forte de leurs activités après la pause COVID-19.

Si la voiture se trouve en stock, c’est plus rapide. Le consommateur peut repartir aussitôt ou presque au volant de son nouveau véhicule. En revanche, comme c’est souvent le cas, s’il veut choisir la couleur, la finition, ajouter des options, il lui faudra alors s’armer de patience. M. Chauveau en sait quelque chose. Son Escape hybride rechargeable lui sera vraisemblablement livré dans les prochains jours...