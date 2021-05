Durant des décennies, Harley-Davidson n’attirait qu’un genre d’acheteur. Et tout le monde était content. Mais la marque a aujourd’hui un urgent besoin de vendre autre chose à d’autres genres d’acheteurs. La nouvelle Pan America 1250 de classe aventurière a comme mission d’inaugurer cette nouvelle ère.

Bertrand Gahel

Collaboration spéciale

Un moment fascinant pour l’histoire de la Motor Company

PHOTO FOURNIE PAR HARLEY-DAVIDSON Pour les puristes, il est impensable que la marque s’abaisse à produire autre chose.

Les cas comme celui de Harley-Davidson et de sa Pan America sont rares. Parce qu’ils sont le résultat d’un changement forcé, on leur résiste instinctivement. Personne ne se plaint aujourd’hui des VUS de Porsche. Mais au début, ouf ! Ensuite, ça dépend du produit. Harley-Davidson incarne le genre custom. Pour les puristes, il est impensable que la marque s’abaisse à produire autre chose. Pour les « infidèles », il est proportionnellement impossible de s’imaginer aux commandes d’une Harley. Seulement voilà, Harley-Davidson change. On peut crier, pleurer ou prier autant qu’on voudra, mais ça arrive. Faites-vous-y. Essuyez ensuite vos larmes et regardez. Ça s’appelle une Pan America 1250.

Une Harley vraiment d’un tout autre genre

PHOTO FOURNIE PAR HARLEY-DAVIDSON La Harley-Davidson Pan America 1250 Special 2021 est une routière devant passer aussi fluidement que possible de l’asphalte à la terre.

Il s’agit d’un concept entièrement neuf : la Pan America n’a absolument rien en commun avec les Harley-Davidson traditionnelles. Sa nature n’a toutefois rien d’un mystère : il s’agit d’une routière devant passer aussi fluidement que possible de l’asphalte à la terre, bref, d’une aventurière. D’autres modèles, notamment les BMW R1250GS, KTM 1290 Adventure R, Triumph Tiger 1200 et Yamaha Ténéré 1200, se disputent la populaire classe depuis de nombreuses années. Or, si ces motos ont établi une vérité à propos de ce créneau, c’est qu’il exige un équilibre de funambule entre qualités routières et capacités hors route. Harley-Davidson aurait difficilement pu choisir une direction plus délicate pour entamer sa diversification.

La machine

PHOTO FOURNIE PAR HARLEY-DAVIDSON Elle est une monture pleine grandeur mue par un nouveau bicylindre en V de 1252 cc d’architecture moderne.

Outre sa ligne aussi inhabituelle que controversée, la Pan America propose une conception relativement commune. Il s’agit d’une monture pleine grandeur mue par un nouveau bicylindre en V de 1252 cc d’architecture moderne et dont le cadre en tubes d’acier est perché sur des suspensions à long débattement. Traction, freinage, livrée de puissance et bien d’autres caractéristiques sont réglables électroniquement. En gros, tout ce à quoi on s’attend d’une monture de cette classe y est. Une fonction digne de mention, toutefois, se veut la suspension semi-active de la version Special (testée) qui s’abaisse aux arrêts et remonte ensuite. Sur ces motos toujours très hautes, c’est carrément révolutionnaire.

La grande surprise

PHOTO FOURNIE PAR HARLEY-DAVIDSON La Harley-Davidson Pan America 1250 Special 2021 est véritablement un modèle aventurier.

La seule présence de caractéristiques propres aux modèles aventuriers — suspensions, ergonomie, assistances, etc. — ne suffit pas à garantir la réussite du produit final, qui relève plutôt du dosage et des nuances de ces caractéristiques. Dans ce cas, on s’étonne de constater qu’à son premier essai dans cette classe aussi complexe que chaudement disputée, Harley-Davidson atteint le centre de la cible. Dès les premiers moments aux commandes de la Pan America et de plus en plus à mesure que s’accumulent les kilomètres, on réalise qu’il est bien question d’une digne rivale des meilleurs modèles du créneau, ce qui représente un énorme compliment à son égard.

À la fois nouvelle et familière

PHOTO FOURNIE PAR HARLEY-DAVIDSON La nouvelle technologie abaissant automatiquement la selle à l’arrêt s’avère fort appréciée tant sur route que hors route.

De l’ergonomie mixte typique de ces motos — qu’on conduit assis sur route et debout en sentier — jusqu’au couple toujours généreux de l’excellent bicylindre en passant par la très large plage d’ajustement des suspensions semi-actives (Special), on trouve chez la Pan America tous les éléments d’une aventurière bien réalisée. Et même plus, en fait, puisque la nouvelle technologie abaissant automatiquement la selle à l’arrêt s’avère fort appréciée tant sur route que hors route, où elle permet de poser les pieds au sol dans les situations lentes et corsées. Sur un mastodonte de cette taille et de ce poids, tout avantage supplémentaire offert au pilote moyen s’avère précieux.

La Pan America pêle-mêle

PHOTO FOURNIE PAR HARLEY-DAVIDSON Attention à la boue sans pneus hors route !

Une sensation générale de raffinement. Un écran couleur tactile plein de données, mais dont certaines sont minuscules. Des selles agréablement moelleuses. Un V-Twin doux au couple omniprésent, mais dont les 150 ch ressemblent plus à 130. Un châssis qui encaisse un rythme sportif sur route avec plaisir. Un ensemble qui passe du bitume au gravier comme si de rien n’était. Néanmoins, attention à la boue sans pneus hors route ! Notre essayeur en a pris un bain, ce qui a par ailleurs permis de confirmer l’efficacité des barres de protection. Régulateur de vitesse, poignées chauffantes, connectivité Bluetooth permettant navigation, téléphone, musique. Version Special plus chère, mais bien plus équipée. Beaucoup d’accessoires.

Conclusion

PHOTO FOURNIE PAR HARLEY-DAVIDSON On a affaire à une monture qui, en plus d’exceller sur route, s’avère tout à fait à l’aise en sentier même dans des conditions assez difficiles.

En étant difficile — et pourquoi pas, vu le prix et la qualité de la concurrence ? —, on peut reprocher à la Pan America un moteur au son fade qui tourne un peu haut et une quantité de fonctions électroniques nécessitant un cours universitaire. Mais c'est un choc de constater qu’on a affaire à une monture qui, en plus d’exceller sur route grâce à un haut niveau de confort et à un très beau comportement, s’avère tout à fait à l’aise en sentier même dans des conditions assez difficiles. D’autres marques ont eu besoin de multiples générations de leurs modèles pour arriver à ce stade. Chapeau, Harley.

PHOTO FOURNIE PAR HARLEY-DAVIDSON Harley-Davidson Pan America 1250 Special 2021

Fiche technique

Marque : Harley-Davidson

Modèle : Pan America 1250/Special

Prix : 20 999 $/24 199 $

Garantie : 2 ans/kilométrage illimité

Moteur : bicylindre en V de 1252 cc refroidi par liquide

Transmission : à 6 rapports, entraînement final par chaîne

Poids tous pleins faits : 242/254 kg

Frein avant : 2 disques avec étriers à 4 pistons et ABS

Frein arrière : 1 disque avec étrier à 1 piston et ABS

Pneu avant : 120/70 R19

Pneu arrière : 170/60 R17