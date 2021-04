Q. Je suis l’unique propriétaire d’une Subaru Outback 2012. Elle a 115 000 km au compteur. Jusqu’à maintenant, l’entretien a toujours été confié au concessionnaire. Certaines révisions sont très coûteuses. Je dirais pratiquement une sur deux. Est-ce que cela vaut le coup de poursuivre l’entretien chez le concessionnaire ?



— Diane

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. En toute franchise, non. Votre véhicule n’est plus couvert par la garantie du constructeur depuis longtemps. Vous pouvez confier l’entretien à un autre atelier (de confiance) pour réaliser les révisions, voire les réparations, et ce, à meilleur prix.

SANS FIL

Q. Il est beaucoup question des hybrides rechargeables, mais y a-t-il encore des hybrides qui ne sont pas branchables ?

– Jean-Pierre D.

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota Camry hybride 2019

R. Les motorisations hybrides (sans fil) sont sans doute plus nombreuses que vous ne le croyez. Entre l’électrification en 48 V (très répandue chez certaines marques de luxe) capable de neutraliser quelques grammes de CO 2 au kilomètre ou un système offrant de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres (hybride rechargeable) sans solliciter le moteur thermique, il existe toujours quelques hybrides « classiques ». On les trouve nombreuses chez Toyota et sa filiale de luxe Lexus. Rarement ailleurs.

UNE TRANSITION SUR PAUSE

Q. J’ai une Subaru Outback 3,0 R Premier 2018 avec très peu de kilométrage au compteur (44 550 km). Évidemment, elle est en très bonne condition, car je fais très attention à mes véhicules. Toujours propre et sans fumée. Nous aimons beaucoup le ski l’hiver et le vélo durant la saison chaude. J’aimerais faire la transition vers un véhicule électrique. Que me conseillez-vous ? J’aime beaucoup la Tesla Model Y. Mais il y a de plus en plus d’offres dans l’air.

– Yvon P.

PHOTO FOURNIE PAR TESLA Tesla Model Y

R. Le Model Y est bien, mais puisqu’il ne semble pas y avoir urgence dans votre cas (44 500 km), pourquoi ne pas attendre encore un peu ? Au cours des prochains mois, l’offre des constructeurs sera plus foisonnante encore. Déjà, certains véhicules comme le Model Y ou encore la Mustang Mach-E proposent le côté pratique d’un VUS. Nissan, Volkswagen et Hyundai, pour ne nommer que ces trois-là, préparent des véhicules susceptibles eux aussi de vous intéresser.

INFIDÈLE, POURQUOI DONC ?

Q. Je suis un client satisfait de Volvo depuis près de 30 ans. Je conserve mes voitures longtemps. Je songe à changer mon Volvo XC 70 de 2012 qui a parcouru à ce jour 230 000 km pour un autre modèle. J’ai besoin d’espace, mais je ne suis pas amateur de gros VUS. Je suis intéressé par une occasion récente (2019 ou 2020). J’hésite entre un Volvo V60 Cross Country et un Audi A4 Allroad. Avez-vous une suggestion pour moi ?

– Paul B.

PHOTO FOURNIE PAR VOLVO Volvo V60 Cross Country

R. Deux bons choix, mais pourquoi seriez-vous infidèle ? Vous dites être satisfait, vous connaissez très bien le produit et sans doute avez-vous une relation de confiance avec le dépositaire de la marque et ses représentants. Puisque vous êtes à la recherche d’une occasion récente, vous avez chez Volvo l’occasion de choisir entre une V60 « ordinaire » (financièrement plus avantageuse) et une Cross Country. Audi ne propose pas pareil choix.