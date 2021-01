D’ici 2035

GM « aspire » à ne plus construire de voitures à émissions polluantes

(New York) Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé jeudi qu’il « aspirait » à ne plus construire de voitures avec des pots d’échappements à émissions polluantes d’ici 2035, y compris les 4x4 et les camionnettes.