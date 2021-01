Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Volvo, mais laquelle ?

Je voudrais m’acheter un VUS de Volvo. J’aimerais garder le véhicule six ou sept ans. J’hésite entre le XC40 et le XC60. Est-ce que ça vaut la peine de payer plus cher pour le XC60 ? — Luc M.

Si la taille, les fonctionnalités et les performances du XC40 correspondent à vos attentes et à vos critères, pourquoi vous encombrer d’un véhicule plus grand qui consomme plus de carburant ? En outre, la fiabilité du XC40 apparaît jusqu’ici supérieure à celle du XC60.

Un choix de cœur

PHOTO FOURNIE PAR BMW Série 3 de BMW

J’ai une cliente qui m’offre son cabriolet BMW 335i 2009 avec 97 000 km au compteur et une boîte manuelle pour 13 500 $. Qu’en pensez-vous ? En fait, l’auto n’était pas à vendre, c’est moi qui le lui ai demandé. Elle est la seule propriétaire du véhicule, qui a toujours été entreposé durant l’hiver. [...] Il y a une tôle qui fait du bruit dans le catalyseur (coût de remplacement estimé à 2000 $). L’auto a toujours été entretenue chez le concessionnaire. Je sais qu’il y a une fuite d’eau par la porte du passager. Elle me dit que BMW n’a jamais trouvé le problème. Bref, que pensez-vous de cet achat ? Je rêve de cette auto depuis longtemps, mais je ne voudrais pas que cet achat vire au cauchemar... si c’est un véhicule à problèmes. — Mario B.

Le prix demandé apparaît concurrentiel, mais vous devez aussi tenir compte des réparations à venir. Et celles-ci risquent de tourner au cauchemar, surtout si le concessionnaire ne peut identifier l’origine de la fuite d’eau. Cela dit, il s’agit d’une bonne auto, agréable à conduire, performante et très valorisante. En contrepartie, c’est une auto qui exige – comme bien des véhicules de son rang – un entretien suivi susceptible de s’avérer très coûteux. Puisque vous aimez cette auto depuis si longtemps et au risque de vous briser le cœur, nous vous suggérons de la faire inspecter par un technicien autorisé de la marque. Ce n’est qu’à ce moment que vous serez en mesure de prendre une décision éclairée en tenant compte de vos finances personnelles.

Mauvais timing

PHOTO FOURNIE PAR MAZDA Mazda CX30

La location de ma Golf GTI Autobahn 2018 se termine en mai. J’ai beaucoup aimé cette voiture, mais je veux une voiture à quatre roues motrices pour bénéficier d’une meilleure traction dans la neige (j’ai une maison de campagne). Je cherche une petite voiture haut de gamme dans les mêmes dimensions (la largeur est surtout critique pour l’espace de mon garage). Mes recherches me mènent à trois options : la Mazda CX30, la Mercedes Benz 250 4 matic et la Hyundai Kona. J’ai toujours préféré les allemandes. (J’ai éliminé Audi parce que j’ai eu une A3 auparavant que j’ai beaucoup aimée, mais elle a rouillé prématurément.) Qu’est-ce que vous me conseillez ? — Catherine E.

Un bon choix aurait été d’opter pour la future Golf R, mais sa sortie commerciale (2022) ne coïncide pas avec la fin de votre contrat. De tous vos choix, la Mazda CX-30 représente sans doute le véhicule le plus homogène en tenant compte du prix de revient, de l’entretien (et de son coût), de l’aspect valorisant du véhicule et de sa polyvalence. Idéalement, vous opterez pour la version Turbo, plus agréable et plus performante. Par ailleurs, outre ces trois véhicules, vous devriez également considérer le Kia Seltos.

Au revoir

PHOTO FOURNIE PAR DAIMLER AG La Série B de Mercedes-Benz

Je possède une Mercedes-Benz B250. Mon contrat de location tire à sa fin et comme je n’ai que 40 000 kilomètres au compteur, je me demande si je devrais l’acheter. Dans le cas contraire, quel autre véhicule dans cette catégorie, devrais-je considérer ? — Gilberte P.

Le kilométrage est peu élevé, mais nous vous suggérons de remettre les clés de ce véhicule en raison de sa fiabilité pas toujours reluisante. Pour remplacer ce véhicule, vous pourriez songer, parmi les marques de luxe, à une autre Mercedes (GLA), à une Audi Q3 ou encore à une Lexus UX.