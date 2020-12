Technologie

Amazon et BlackBerry veulent vendre des services à bord des véhicules connectés

On dit souvent, à la blague, que les véhicules modernes ressemblent de plus en plus à des téléphones intelligents sur quatre roues. Ce sera encore plus vrai une fois que la plateforme IVY de BlackBerry et d’Amazon entrera en fonction. Son objectif : offrir des services sur mesure aux propriétaires de véhicules connectés pendant qu’ils sont sur la route.