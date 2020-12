Notre collaborateur répond aux questions des lecteurs.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

On la garde

Nous possédons une Hyundai Accent GL 2016 en location pour cinq ans et celle-ci se termine en avril 2021. C’est notre deuxième voiture et nous ne l’utilisons pas très souvent, mais elle est très pratique et utile par moments. Le véhicule aura 27 000 km au compteur à la fin de la location, en avril 2021, et il est en très bon état. Le prix de rachat à la fin sera de 6058 $ plus les taxes applicables. Notre besoin d’une deuxième voiture sera encore présent pour trois ou quatre ans. Je ne sais pas si on devrait racheter la voiture ou en louer une autre pour trois ou quatre ans. Une nouvelle location serait sûrement plus dispendieuse que le rachat, mais je crains pour les réparations futures de mon véhicule actuel. Qu’en pensez-vous ? Si j’opte pour la location comme mode de financement, quelle serait votre suggestion pour une voiture idéale, pas trop chère, fiable et économique, et avec un coût d’entretien minimum ? — François V.

Pourquoi ne pas conserver votre véhicule ? Voilà la solution la plus économique et la plus écologique aussi. Quant au coût des réparations, nous vous suggérons dans un premier temps une inspection complète avant la fin de la garantie (celle-ci est de 5 ans/100 000 km), donc sans doute toujours valide, pour éviter de mauvaises surprises. Ensuite, assurez-vous de faire faire un entretien suivi et préventif par la suite.

Famille en devenir

PHOTO FOURNIE PAR VOLKSWAGEN Volkswagen Jetta

Je conduis actuellement une Nissan Versa Note 2014 que j’adore. Cependant, avec un enfant, éventuellement deux, le coffre est petit. Quelles sont vos suggestions pour un petit VUS ou une voiture fiable, économique qui se conduit bien en ville ? J’ai un budget maximal de 25 000 $, je suis prête à acheter une voiture qui a un an ou deux, car je fais peu de kilométrage. — Josiane T.

Dans la catégorie des autos, vous pourriez considérer un véhicule comme la Jetta de Volkswagen. Ce véhicule offre de bonnes performances, un habitacle spacieux et un très grand coffre. Du côté des VUS, vous pourriez songer par exemple au HR-V de Honda, un véhicule polyvalent et astucieux.

Un règlement à venir

PHOTO FOURNIE PAR HONDA Honda CR-V

Je possède un Honda CR-V 2017 qui aura environ 65 000 kilomètres au compteur lorsque le contrat de location viendra à échéance, à l’automne 2021. J’ai l’intention de le racheter, mais je m’interroge sur la fiabilité de ce véhicule sur un horizon de 10 ans, compte tenu de la problématique où on constate une dilution de l’huile-moteur qui pourrait provoquer des bris mécaniques importants à long terme. Comme je respecte méticuleusement le calendrier d’entretien du véhicule, est-ce une façon de prévenir les bris éventuels dus à ce défaut mécanique ou dois-je plutôt laisser le véhicule et m’enfuir ? — Réal H.

Ce problème fait actuellement l’objet d’une action collective. Un règlement a été établi en septembre dernier, mais celui-ci doit être entériné à la Cour supérieure de l’Ontario l’an prochain en vue d’être appliqué partout au pays. Si tel devait être le cas, la garantie du groupe motopropulseur serait prolongée jusqu’à six ans après la date d’acquisition originale du véhicule, peu importe le kilométrage. À noter que l’Association pour la protection des automobilistes (APA) suggère aux consommateurs québécois de s’exclure de ce projet de règlement. L’organisme considère, dans un premier temps, que tous les clients bénéficieront de cette prolongation de garantie. Dans un deuxième temps, l’APA estime que ceux qui se seront exclus du règlement pourront conserver tous leurs recours contre Honda si un bris de moteur survenait à la fin de cette garantie prolongée.

Un deuxième conseil

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Toyota RAV4

Je suis propriétaire d’une Lexus ES350 2017 que j’ai achetée à la suite de votre recommandation. Je l’adore. Toutefois, cette voiture n’est pas très commode pour le transport d’objets volumineux. Nous avons récemment acquis un Toyota RAV4 2017 LE avec 20 000 km au compteur. Le bail de location se termine en août 2021. Les mensualités sont de 398 $ et le coût de rachat est de 12 899,15 $. Devrions-nous le racheter ? Ce véhicule est vraiment super logeable, ce serait notre deuxième véhicule. — Denis P.

Et pourquoi pas à ce prix ? Le RAV4 est un modèle fiable et qui a une excellente valeur à la revente. Un bon choix.