La fourgonnette est morte ? Pas si sûr... Les Pacifica, Odyssey et Sedona, et le retour de la Sienna, sont là pour le prouver.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Chrysler Pacifica

Prix : à partir de 44 795 $

Plusieurs propriétaires de la Pacifica de Chrysler estiment que cette fourgonnette n’a pas la carrière qu’elle mérite. Ils n’ont pas totalement tort. La Pacifica affiche jusqu’ici une fiabilité dans la bonne moyenne et elle est le seul véhicule de sa catégorie à offrir une motorisation hybride rechargeable capable de parcourir quelque 50 kilomètres sur une charge. Plus coûteuse que la Sienna et incapable de tirer la moindre charge, cette déclinaison hybride est cependant admissible aux subventions gouvernementales. Pas la Toyota. Soulignons que le rouage intégral est offert, mais seulement sur les déclinaisons régulières à essence.

Honda Odyssey

Prix : à partir de 42 805 $

PHOTO WES ALLISON, FOURNIE PAR HONDA Honda Odyssey

L’Odyssey fait l’objet cette année d’une refonte partielle. Celle-ci touche l’aspect extérieur, mais aussi l’ajout de nouveaux dispositifs de sécurité. Face à la Sienna, l’Odyssey accélère plus fort, dépasse plus aisément, mais consomme davantage cependant. En outre, contrairement à la Sienna, l’Odyssey est toujours privée d’un mode d’entraînement à quatre roues motrices.

Kia Sedona

Prix : à partir de 32 295 $

PHOTO FOURNIE PAR KIA Kia Sedona

La Sedona fera l’objet d’une refonte complète au cours de la prochaine année. Pour l’heure, tout indique que cette nouvelle mouture sera uniquement entraînée par ses roues avant (traction) et s’animera d’un moteur V6. Dans sa forme actuelle, la Sedona soutient difficilement la comparaison face à la Sienna, et ce, dans tous les domaines. En revanche, la Kia séduit toujours par son prix, sa longue liste d’accessoires de série et sa garantie plus intéressante (5 ans/100 000 km).