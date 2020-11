Les auteurs Charles-Édouard Carrier (aussi collaborateur dans les pages du Devoir et de La Presse) et Catherine David

Avec le redoux inespéré de la semaine dernière, plusieurs motocyclistes ont profité des chauds rayons pour terminer leur saison en beauté, parce que force est d’admettre qu’il faut maintenant se résigner à remiser sa bécane jusqu’au printemps prochain.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

On pourra toutefois s’armer de patience en feuilletant les pages de Liberté, asphalte et légendes : 100 ans de moto au Québec, bouquin signé Catherine David et Charles-Édouard Carrier en librairie depuis quelques semaines. Le livre, que l’on peut consulter dans l’ordre ou dans le désordre, traite de l’étonnante place de la moto au Québec au cours des 100 dernières années, et même un peu plus.

Les trouvailles historiques sont certainement les plus intéressantes, notamment celle sur la trompe-la-mort Margaret Gast, cette Américaine qui défiait la Cuve de la mort du Parc Dominion, ancien parc d’attractions de l’est de Montréal fermé à la fin des années 1930. On se surprend aussi de découvrir à quel point Alma rimait avec moto à la fin du XXe siècle, notamment avec d’improbables évènements comme la Grosse course Broum Broum 500, organisée en 1974 dans les rues de la ville du Lac-Saint-Jean, sans compter le Show Boucane, course d’accélération qui a donné son nom à l’expression consacrée encore utilisée à ce jour.

Survol

Une section de l’ouvrage est aussi consacrée aux policiers motards, qui ont influencé à leur façon l’histoire de la moto au Québec. Un autre chapitre trace le portrait de familles qui ont marqué au fer blanc la moto d’ici, les Duhamel, Gref, Prémont et autres Ford.

Voilà seulement une poignée des éléments abordés dans un livre qui ratisse vraiment large, sans doute trop large. On nous laisse sur notre faim en effleurant certains passages alors que d’autres auraient pu profiter de plus d’attention : on aurait par exemple vraiment aimé lire les témoignages des dizaines d’intervenants interrogés par les auteurs au fil de leurs recherches.

Néanmoins, le livre du tandem David-Carrier demeure un livre original et bien documenté qui va certainement trouver sa place au coin du feu, une belle façon d’attendre le retour des beaux jours.

Liberté, asphalte et légendes : 100 ans de moto au Québec, de Catherine David et de Charles-Édouard Carrier, Les Éditions de l’Homme, 239 pages