L’automobile en questions : pour affronter l’hiver

Q. Mon mari et moi approchons la soixantaine et aimerions enfin conduire une voiture confortable (sièges) et silencieuse (habitacle) après plusieurs choix malheureux (seule la Nissan Altima a été un bon choix). Autres exigences : petite ou moyenne berline avec bonne garde au sol (pas de VUS polluant), 4WD ou AWD (sécurité en hiver) et un budget d’au plus 35 000 $. Nous sommes tentés par une voiture hybride et la Subaru Crosstrek 2021, mais nous hésitons, car notre Subaru Legacy actuelle nous a déçus sur tous les plans sauf le rouage intégral. — Manon L.