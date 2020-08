Hyundai retouche sa Veloster N

Elle n’a sans doute pas encore le pedigree de la Honda Civic Type R, voire de la Mini Cooper John Cooper Works, mais il n’en demeure pas moins que la Hyundai Veloster N étale un tempérament rafraîchissant, iconoclaste. Pour l’année-modèle 2021, Hyundai veut la rendre un peu plus accessible, en la dotant d’une boîte de vitesses à double embrayage en plus de la manuelle à six rapports de série.