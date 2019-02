Kim Kardashian à Montréal lundi

La femme d'affaires, productrice, styliste et animatrice de télévision américaine sera bel et bien au 1380, rue Sherbrooke Ouest à 18 h pour le lancement officiel de cette nouvelle exposition très glamour du MBAM. Le tapis rouge accueillera également l'actrice et mannequin américaine Tyra Banks, l'actrice américaine Candis Cayne, le créateur de mode philippin et américain Zaldy, le corsetier contemporain Mr Pearl, la chanteuse Diane Dufresne, le drag queen Violet Chachki et l'icône de la vie nocturne newyorkaise Suzanne Bartsch.

Célèbre dans les années 70 et 80, la top model américaine Pat Cleveland sera également présente ce soir, de même que le mannequin québécois Eve Salvail, l'artiste et chanteur de cabaret Joey Arias, et l'ex-top model Stella Ellis.

Le design montréalais sera également très représenté avec Philippe Dubuc, Marie Saint Pierre, Denis Gagnon, Ying Gao, Helmer Joseph, Nathon Kong, MARKANTOINE, Fecal Matter (Hannah Rose Dalton et Steven Raj Bhaskaran) et Atelier New Regime (Koku Awuye).

Enfin, l'équipe qui a réalisé l'exposition sera là au grand complet, à commencer par la directrice générale et conservatrice en chef du MBAM, Nathalie Bondil, le commissaire de l'exposition Thierry-Maxime Loriot, l'artiste multidisciplinaire Michel Lemieux, le designer et artiste allemand Philipp Fürhofer et Sébastien Moreau et Isabelle Langlois de l'entreprise experte en effets visuels Rodeo FX.

L'exposition ouvrira au public le 2 mars et sera présentée jusqu'au 8 septembre.

Infos: www.mbam.qc.ca