Céline Dion répond aux critiques sur son physique

Céline Dion s'est confiée au micro du balado britannique The Dan Wootton Interview lors d'une entrevue également publiée dans le tabloïd The Sun.

La chanteuse en a profité pour remettre les pendules à l'heure concernant les critiques à propos de son physique.

«J'aime [ma silhouette], je ne souhaite pas en parler. Ne me dérangez pas. Ne prenez pas de photo. Si ça vous plaît, je serai là. Sinon, laissez-moi tranquille», a-t-elle lancé.

La diva de Charlemagne est aussi revenue sur sa relation avec le danseur Pepe Muñoz, qui l'accompagne un peu partout.

«Je suis célibataire, a-t-elle annoncé. Dans la presse, on disait: "Oh, mon Dieu, René vient de mourir et déjà, il y a un autre homme." Oui, il y a un autre homme dans ma vie, mais ce n'est pas l'homme de ma vie», a-t-elle précisé.

Céline fait également parler d'elle depuis mardi à cause d'une apparition survoltée dans une entrevue de 21 minutes avec la youtubeuse française Lola Dubini, à qui elle présente sa collection de vêtements.

La vidéo loufoque est rapidement devenue virale.

> Pour voir la vidéo de Lola Dubini: https://www.youtube.com/watch?v=2RsqBN9_MUc

> Pour entendre l'intégralité de The Dan Wootton Interview: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/8301240/celine-dion-hyde-park-concert-sexier/