Miley Cyrus et Liam Hemsworth se seraient mariés

La chanteuse de 26 ans a publié une série de photos en noir et blanc sur ses comptes Instagram et Twitter, mercredi. Les photos, avec pour légendes « 10 ans plus tard... » et « 12.23.18 », la montrent embrassant son amoureux.

L'acteur de 28 ans a lui aussi partagé une photo où il porte un smoking, tandis que l'auteur-compositrice-interprète est vêtue d'une robe blanche.

Leurs agents n'ont pas immédiatement donné suite à une demande de commentaire.

Miley Cyrus et Liam Hemsworth avaient renoué en 2015, après une longue relation en dents de scie. Ils étaient tous deux en vedette dans le drame romantique « The Last Song » (« La dernière chanson »), sorti en salle en 2010.